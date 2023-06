Tamara Falcó confirma la información de SEMANA: está sometida a mucha presión

SEMANA ha hablado con alguien del entorno más cercano de Tamara Falcó. Una persona de su absoluta confianza nos confesaba el tremendo estrés al que está sometida y que "en cualquier momento petará", información que la marquesa de Griñón ha confirmado frente a las cámaras. Este mismo jueves 1 de junio, solo unas horas después de que viera la luz nuestra conversación con su círculo, la aristócrata revelaba que está sobrepasada. En el vídeo que te ofrecemos a continuación descubrirás su reacción, así como la respuesta que ha dado a la reportera cuando le ha preguntado por su estado actual. No te pierdas sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

Y es que según nos apuntan la hija de Isabel Preysler desde hace meses hace frente a un ritmo frenético. El intenso trabajo, los contratiempos de su boda y el hecho de que todas las miradas estén puestas en ella han provocado que Tamara Falcó no pueda más. Ha intentado descansar y oxigenar su mente, pero hay una fecha que no se quita de la cabeza: el día de su enlace. A pesar de los escollos que se ha encontrado en el camino, necesita que todo esté listo para el próximo 8 de julio, día en el que contraerá matrimonio con Íñigo Onieva. La cuenta atrás se ha activado y con su agenda está siendo todo muy agobiante para ella. No es para menos.

Parecía que las aguas estaban más calmadas para Tamara, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Estos meses se le están haciendo cuesta arriba, tanto que quien la conoce sabe que debe bajar el ritmo. Se ha visto superada por la situación y es que en cuestión de seis meses ha tenido que capear diferentes situaciones, lo que le ha llevado "a perder los nervios en más de una ocasión". Reacciones ante las que su círculo ha pedido a Tamara Falcó que pare y piense únicamente y exclusivamente en su bienestar y paz mental.

La marquesa de Griñón no deja de mirar el calendario y darle vueltas también a todos los detalles que todavía no tiene atados. Entre otros su vestido de novia, el cual aún no tiene en su poder. Carolina Herrera ha sido la firma elegida por Tamara, pero no será hasta dentro de unos días cuando tenga en su armario la pieza definitiva, un momento que, a buen seguro, le hará descansar. Este asunto no ha sido el único ni mucho menos que le agobiaba, también su aumento de peso. "Ha cogido algunos kilos y eso también le genera cierta inquietud. Se le ha juntado todo", nos cuenta una persona que ha sido testigo del estrés de Tamara, tensión que intentaba maquillar, pero que su familia y amigos conoce a la perfección. Eso sí, ella puntualiza frente a las cámaras que está en normopeso, dejando claro que le ofende que el resto opine sobre su figura actual.

La Tamara vivaz, sonriente y positiva a veces desaparece. Le duele reconocerlo porque sabe que debería estar ilusionada, pues cada vez queda menos para su boda con Íñigo Onieva, pero "no puede evitar sentirse así". Nos explican que hará todo lo posible por reflotar y recuperar las ganas que tenía cuando se reconcilió con su pareja, quien como ella sigue en el centro de todas las miradas cada día. Días después de perder él su trabajo, el joven intenta centrarse en lo que queda pendiente para que nada más se tuerza de cara al día más importante de su vida. El 8 de julio cada vez está más cerca y son muchos los que ansían tranquilidad hasta entonces. Los primeros los novios.

Por si fuera poco organizar una boda, Tamara lleva un intenso ritmo de vida. Además de su colaboración semanal de 'El Hormiguero' y de todos las campañas publicitarias que tiene que cumplir, ha tenido que buscar en tiempo récord un vestido de novia. "También tiene compromisos publicitarios como el otro día en Ibiza, al que tuvo que acudir el día siguiente de volver de Nueva York para intentar solucionar el entuerto de su vestido. Va de un sitio a otro, no para", nos asegura una íntima amiga de Tamara.