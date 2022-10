Por segunda vez consecutiva tras su ruptura con Íñigo Onieva, Tamara Falcó ha vuelto a sentarse en el plató de ‘El Hormiguero’. Y lo ha hecho decidida a zanjar las críticas que ha recibido a raíz de sus polémicas declaraciones sobre la sexualidad en el Congreso Mundial de las Familias 2022. Nada más arrancar la mesa de debate del programa, Pablo Motos ha abordado esta cuestión y le ha leído de manera íntegra las palabras de las que tanto se ha hablado. «Has estado en México y se ha armado un lío monumental por unas palabras tuyas que quiero leer… Te han tachado de homófoba, que tu mensaje era de odio. Tienes colectivos homosexuales enfadadísimos contigo. Cuéntanos qué es lo que realmente querías decir, y qué ha pasado», le ha dicho. «Para mí esto es especialmente difícil porque está sacado de contexto. Todo el mundo que quiera ver el vídeo, dura unos nueve minutos. Yo ni siquiera quiero mencionar a la persona de la que estaba hablando. Estaba hablando sobre mi ex… Yo estaba explicando las razones por las cuales pensaba que hoy en día no podía tener una familia con él», ha empezado a responder la aristócrata.

«En ningún momento quise hacer ninguna alusión al colectivo LGTB. Nada más lejos de mi intención. Es que no soy yo. Lo leo y digo: ‘No’. Si ves el vídeo, que lo he colgado en mi Instagram, no tiene nada que ver», continuaba, nerviosa y con la voz entrecortada. La hija de Isabel Preysler ha insistido en que sus declaraciones hacían referencia a Iñigo Onieva. Según ha contado, nunca quiso herir la sensibilidad de nadie.

«Han decidido utilizar esas palabras en mi contra», afirma Tamara Falcó

«Creo que para todo hay un pico y ahora mismo han decidido utilizar esas palabras en mi contra. Si algún colectivo se ha visto afectado por estas palabras, como ha sido el caso, porque me lo han dicho mis amigos, de verdad que pido disculpas. Invito a que veáis el vídeo porque no es verdad. Y es la última vez que hablo de mi relación y de todo esto. Yo ni siquiera tenía que estar aquí hablando de esto. Pero bueno, estaba dentro de los temas y aquí lo dejo».

«Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal, que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto». Estas fueron las palabras que pronunció la marquesa de Griñón en un congreso católico que han levantado ampollas en nuestro país y que le han valido severas críticas tanto de personas anónimas como de personajes conocidos. Es el caso de Jorge Javier Vázquez, que la ha señalado con el dedo por favorecer el «discurso del odio» hacia quienes tienen una condición distinta a la heterosexual. Ante este panorama, la socialité publicaba un comunicado este jueves, apenas unas horas antes de intervenir en el programa de Pablo Motos. En este se podía leer:

«Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba. Nada más lejos de la realidad. La palabra desviaciones hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja. Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público y siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración. Igualmente y aunque no fuera esa mi intención pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos aún incitaría al odio», reza el escrito de Tamara Falcó.