Tamara Falcó ha pasado unos días increíbles en Maldivas en un hotelazo de 4.000 euros la noche. La hija de Isabel Preysler se ha decantado por celebrar su 41 cumpleaños con su familia y unas amigas con un viajazo fuera de España. Después de unos días increíbles de desconexión, ya está de vuelta en España. A última hora de la tarde de este miércoles, Tamara aterrizaba en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto a una amiga, la misma que aparece en uno de los capítulos de su docuserie, ‘La marquesa’, en Netflix.

La hija de Isabel Preysler ya está de vuelta de España desde Maldivas

Vídeo: Europa Press.

La ‘influencer’ ha salido del aeropuerto por la salida VIP, la misma que usan personajes reconocidos de nuestro país como Isabel Pantoja. Equipada con un pantalón cómodo, una gabardina y su mascarilla, Tamara Falcó abandonaba el aeropuerto junto a su amiga y esperaba a que un coche la recogiera para llevarla a la casa que su madre tiene en la urbanización Puerta de Hierro de Madrid.

Tamara Falcó ha vivido su cumpleaños más diferente, pero el mejor. Para soplar las velas, la hija de Isabel Preysler se decantaba por no celebrar ninguna fiesta (como hizo el pasado año) y organizar un viaje familiar a un destino paradisíaco. El lugar elegido ha sido Maldivas, desde donde ha preferido no compartir ninguna publicación, por lo menos por ahora. Aunque no la hemos podido ver todavía, sí que conocemos dónde se ha alojado. Se trata del hotel Soneva Resort, en el que ya estuvo en 2021 junto a su madre.

Se han alojado en una villa sobre el mar de 4.000 euros la noche

La familia ha encontrado el mejor lugar para desconectar de todo el revuelo mediático que ha provocado la infidelidad de Íñigo Onieva, con el que Tamara Falcó se había prometido. Ahora ya empieza a disfrutar de nuevo del día a día y lo primero que ha hecho es irse de viaje con su familia, que ha sido el mejor apoyo en los momentos más delicados. Y han elegido el mejor hotel para disfrutar al máximo.