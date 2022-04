Tamara Falcó nunca imaginó que la boda de su primo Álvaro Falcó con Isabelle Junot iba a dar tanto que hablar. Y es que su novio, Íñigo Onieva, subió fotos de la boda a su perfil de Instagram… ajeno a la voluntad de la pareja de vender las imágenes de su enlace a una revista. Días después de aquella boda de ensueño, la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha aclarado el porqué de la imprudencia de su chico… que «no sabe nada de estos temas de exclusivas».

Tal y como se puede ver en el vídeo, la hija de Isabel Preysler ha justificado las acciones de su pareja. «Aún no está acostumbrado a esto de las exclusivas. Él va a una boda, ve a los novios… La verdad es que nunca sabes lo que va a publicar en las redes, si una foto de un plato de guisantes que le gusta u otra cosa», ha comentado este miércoles durante la emisión de ‘El Hormiguero’.

«Fue cortito, pero como le sigue mucho la prensa han utilizado esas imágenes», ha añadido la Marquesa de Griñón. Al parecer, la familia se percató de inmediato del desliz de Iñigo. «Él me dice: ‘¿Pero cómo no me dices nada? En mi realidad es evidente: es ABC y en la suya es como… ¿Cómo no se te ocurre decirme?».

«En mi realidad hay siempre un secretismo absoluto», ha reconocido Tamara Falcó, acostumbrada desde su más tierna infancia a la comercialización de determinadas imágenes de momentos importantes de su familia. No sucede lo mismo para el madrileño, para quien el universo del corazón es cosa nueva. «Esto evidencia que hay mucha naturalidad», ha puntualizado Nuria Roca al escuchar el testimonio de su compañera.

«Es verdad que mi primo se moría de la risa… entre comillas», admitía Tamara, restando importancia a lo sucedido. Según ha contado, su primo «le mandó un mensaje por Instagram y ya está. Además ya estaba hecho». Y asunto solucionado. Por suerte, el desaguisado quedó en mera anécdota.

Tras celebrarse la boda de su primo Álvaro con Isabelle Junot, -uno de los eventos más esperados de esta primavera-, todas las miradas están puestas en Tamara. ¿Tiene planeado casarse con su novio? Ella tiene claro que ambos atraviesan una etapa muy dulce, en la que aún se están conociendo y adaptándose el uno al otro. No descarta pasar por el altar, pero no es el momento ahora. Ya se verá…

De momento, su prioridad es divertirse al lado de Iñigo. Es lo que hicieron en la boda de su primo con la hija de Phillippe Junot. En la ceremonia, que tuvo lugar en el Palacio de Mirabel, la histórica propiedad que la familia tiene Plasencia, se dieron cita numerosos rostros conocidos. Tamara e Iñigo no se dejaron ver por las inmediaciones del lugar de la celebración, ya que se mantuvieron en el interior en todo momento. Eso no impidió que todo el mundo haya podido admirar su impecable vestido de invitada: un precioso diseño de la primera colección cápsula que ha diseñado para Pedro del Hierro.

Te interesará saber...