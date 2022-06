La familia de Shakira ha asegurado que se podía esperar su ruptura con Piqué. Unas palabras que reflejan que su relación no marchaba bien desde hacía tiempo, de hecho, en los últimos días se hablaba de la existencia de otra mujer. Si bien de ella tan solo se sabe que es rubia y que no supera los 20 años, hay otras mujeres del pasado del futbolista que han roto su silencio. En concreto, una modelo brasileña que ha contado que el catalán le enviaba mensajes muy directos mientras estaba con Shakira. «Él era el que me enviaba mensajes muy directos. Los únicos jugadores que han estado en el Barcelona y que nunca me han escrito han sido Messi y Coutinho. Son excelentes esposos y tienen un gran respeto por sus esposas. Shakira no se lo merecía», dice Suzy Cortez en ‘El diario de NY’.

Al parecer y siempre según su versión, Piqué quería saber de ella ciertos detalles que dejaban que su interés iba más allá de la simple curiosidad. «Cuando regresé a Brasil, me enviaba mensajes por Instagram todos los días preguntándome cuándo regresaría a Europa y cuánto medía mi trasero, y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, continúa la joven de 32 años. Piqué habría utilizado sus redes sociales para hablar largo y tendido con Suzy y enviarle imágenes comprometidas: «Me envió fotos que no abrí, pero pude ver que eran desnudo». Pero, ¿cómo se conocieron? y ¿cómo surgió este primer contacto? Por un amigo en común.

«Ahora voy a contar todo lo que sé»

«Yo era amiga del expresidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje», explica en el citado medio. Aunque esto sucedió entre 2016 y 2018, la modelo y portada de Playboy no había querido contar nada «para no romper una familia», pero una vez que la historia de amor ha terminado quiere aclarar todo lo que pasó. «Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí», asegura.

Piqué, de momento, no se ha pronunciado acerca de su nueva situación personal. Tampoco Shakira, quien este lunes salía del que era el domicilio conyugal, tal y como te mostramos en SEMANA. Ella continúa centrada en su familia y en sus planes laborales y él está aprovechando de unos días de descanso tras este tsunami emocional. Una noticia que en España sigue dando mucho que hablar, al igual que fuera de nuestras fronteras, prueba de ello, el análisis que hemos hecho en este medio de la prensa internacional, siendo ahí precisamente donde hemos encontrado el testimonio de esta modelo que cuenta que Piqué contactó con ella durante su relación con Shakira.