Anita Matamoros ha querido desvelar el gran susto que se ha llevado al encontrarse con un gato en su habitación después de haber estado cenando fuera.

Anita Matamoros ya está de nuevo instalada en Madrid a la espera de saber cuándo puede viajar a Milán para retomar sus estudios universitarios. Mientras llega ese momento, la joven aprovecha al máximo sus días en casa, con su familia, sus amigos y su novio, David Salvador.

Después de haber pasado unas vacaciones increíbles por varios puntos de nuestro país, la hija de Makoke y Kiko Matamoros ha vuelto a la casa en la que vive con su madre y su hermano, Javier Tudela. Ahora aprovecha los días para estar con ellos y con sus amigos, así como para ir a la peluquería y cumplir con algunos compromisos profesionales.

Desde su casa ha compartido algunos momentos que ha vivido y de hecho allí es donde ha tenido un gran susto en las últimas horas que no ha dudado en contar a sus seguidores en Instagram. «Os quiero contar una cosa que me pasó ayer por la noche, porque es bastante extraño», empezaba explicando ante la expectación de todos sus seguidores.

Se ha llevado un gran susto al llegar a su casa

«Llego a mi casa después de cenar. Subo a mi cuarto y me encuentro la ventana abierta. Me encuentro a un gato de estos egipcios que no tienen pelo. Me lo encuentro dormido en mis sábanas y yo flipando. Y yo diciéndole que se fuera, pero no se iba. Se va, cierro la puerta y me quedo durmiendo. A las 7 de la mañana escucho a mi madre diciendo ‘Javi, Javi…’. Y digo, ‘vale, ya se han encontrado al gato’. Es un gato que anda como Pedro por su casa, que será de una vecina y además, es muy antipático», ha desvelado a todos sus seguidores.

A pesar de que es muy activa en las redes sociales y de que comparte su día a día con todos sus seguidores, llama la atención que Anita Matamoros no ha compartido ninguna instantánea ni tampoco ningún vídeo de este gran susto. Parece que todo fue tan rápido que a la joven no le dio tiempo a coger su móvil.

Empieza un nuevo curso con un radical cambio de look

Después de su verano, Anita Matamoros ha acudido a la peluquería para sanear su pelo su cabello después de haber estado en la playa durante varias semanas. Pero no solo eso, sino que la ‘influencer’ ha apostado por un cambio de imagen al ponerse el pelo rosa para el inicio del nuevo curso.