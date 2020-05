Este sábado, Sofía Suescun se sentó en ‘Sábado Deluxe’ para someterse al polígrafo y aclarar algunas de las cuestiones que han estado en torno a su vida durante los últimos meses. Uno de los temas al que tuvo que hacer frente fue al de su relación con Suso Álvarez y una supuesta infidelidad a Kiko Jiménez, mientras este último estaba participando en ‘Gran Hermano VIP’. La que fuera participante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ tuvo que responder a las preguntas sobre esta relación. Sofía Suescun aseguró que no había mantenido nada con Suso y la máquina de Conchita le dio la razón.

Sofía aseguró que entre Suso y ella solo hubieron unos besos

A pesar de esto, Sofía no se quedó tranquila y no dudó ni un momento en atacar a Suso, quien aseguró que había jugado “al despiste, sabiendo que era falso”. “Quería jugármela y tener protagonismo”, añadió. Un día después, Suso Álvarez responde a todas las palabras de Sofía Suescun. Y es que la joven aseguró que Suso “se inventa muchísimas cosas”, además confesó que su relación está rota: “No considero como amigo a una persona desleal”.

A pesar de que la máquina le dio la razón, Sofía aseguró que si se habían “tres besos” y “dos tonterías”. Además, en dicha entrevista la hija de Maite Galdeano aseguró que «no nos gustamos, fue el efecto reality”, aclaró. Algo que está muy lejos de lo que Suso Álvarez cuenta sobre ella y sobre su verdadera relación. Tal y como decíamos anteriormente, Suso respondió en el programa en el que colabora a la entrevista de Sofía Suescun. Sobre su actual relación, desveló que «En este momento no estamos mal, hemos coincidido en los debates con normalidad, en ningún momento la vi que me iba a atacar ni nada».

Suso responde a la entrevista de Sofía y la tacha de mentirosa

Además, el colaborador de televisión no dudó ni un momento en desmentir a Sofía e incluso de tacharla de mentirosa:»¿Cómo se puede ser tan mentirosa, Sofía? Estuvo meses y años detrás de mí después de gran hermano. Y yo juro por lo más sagrado, que ese día que estábamos aquí en la sala VIP, dije que no había pasado nada para protegerla a ella. Pero juro por lo más sagrado que ese día te abalanzaste sobre mí y me besaste», ha asegurado Suso. Y añadió: «En el polígrafo dice que dice la verdad porque no nos enrollamos, no hubo más magreo que le simple beso y que te abalanzaste sobre mí«. Suso no entiende la actitud de Sofía, sobre todo teniendo en cuenta que el día que se besaron lo hicieron en una sala donde había cámaras, además de otras personas que fueron testigos de esos besos. Así mismo lo cuenta el propio colaborador.