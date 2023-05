Susi Caramelo revela que padece TOC tras vivir una explosión de gas

Aunque Susi Caramelo todo suele tomárselo todo a broma, en su infancia sufrió un drama que le ha dejado ciertas secuelas. Entre ellas, un trastorno obsesivo compulsivo y es que la humorista ha explicado en su visita a 'El Hormiguero' que en su casa debe comprobar de forma compulsiva que los fuegos de su cocina están apagados cada día. Una conducta que viene de un problema del pasado que, en su caso, dejó una importante huella en ella, pero ¿qué le pasó para arrastrar esta obsesión?

Según ha contado ella misma en su visita al programa de Pablo Motos junto a Agustín Jiménez, vivió algo traumático junto a su familia. "Yo estaba en el cole y explotó a las 9 y 5 de la mañana. Explotó mi calle por el gas ciudad. Por eso tengo miedo y me quedo 15 minutos mirando que todo está bien (...) Ese día solo estaba el perro en casa", ha explicado la catalana, dejando boquiabiertos a todos los presentes. Aunque afortunadamente sus padres y el resto de su familia estaban fuera de casa y no hubo que lamentar más heridos, Susi Caramelo no ha podido evitar que ese suceso siga en su memoria.

A pesar de que los accidentes por explosiones son poco comunes, cuando se producen los desperfectos son enormes. El gas es una sustancia muy inflamable y, además, si se inhala es muy tóxica para el organismo, lo que hace que sea muy peligroso enfrentarse a una explosión o simplemente una fuga.

Si bien se desconoce qué es lo que sucedió en su caso y cómo se quedó la vivienda tras la terrible explosión que, según Susi Caramelo, hizo estallar su calle por los aires. A pesar de que la cómica lo ha contado desde el humor y ha tratado de no darle importancia, las redes sociales se han quedado estupefactas con su relato.