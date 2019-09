Marta Fernández sobrecogía a todo el país al contar cómo sufrió acoso por parte de una persona que la perseguía. A colación del tema y casi sin tiempo para asimilar lo sucedido, Susanna Griso ha contado que ella también sabe lo que es sentirse acosada. La presentadora de ‘Espejo Público’ ha querido compartir con todos su caso.

La catalana tuvo que hacerle frente a esta epidemia que está tan presente hoy en día cuando era presentadora del telediario de Antena 3: «En la época de informativos me llamaba, y como no había móviles, me colapsaba el teléfono y no podía hablar con otros departamentos. Me ponía música y me decía que quería hablar». También recibió alguna que otra carta con un contenido explícito e inapropiado por parte de dicho individuo.

¿Qué hizo Susanna Griso para frenarlo? Prefirió no iniciar la vía legal y no denunció a la Policía, sino que puso su caso en conocimiento de la dirección de la cadena, que «habló con él y con sus padres». De este modo consiguió que cesara este episodio de acoso que durante un tiempo la mantuvo intranquila.

La presentadora catalana lo pasó mal, pero quizás su experiencia no revista tanta gravedad como la que sufrió su homónima en Mediaset, Marta Fernández, que llegó a sentir acoso físico: «Eran mensajes raros, pero nada preocupantes. Lo más alucinante es que mi acosador se identificaba. Una noche de Reyes llego a mi casa y me encuentro una caja en el balcón. Comprendí que no solo me escribía cartas a casa, sino que había estado allí en mi puerta y me podría haber roto el cristal del balcón (…) comenzó a acercarse físicamente, comenzó a presentarse debajo de mi domicilio«, contaba ella misma.

La nueva temporada de @EspejoPublico nos ha dejado uno de nuestros momentos favoritos. @susannagriso ha realizado parte del cambio de plató en directo y nos ha enseñado algunos de los pasillos de Atresmedia y su famosa cafetería, ¿habrán terminado pidiendo la manzanilla? 😜 pic.twitter.com/6AijvamRlG — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) 9 de septiembre de 2019

En otro orden de cosas, Susanna Griso retomó su actividad profesional al frente de ‘Espejo Público’ este pasado lunes y lo hizo con varias novedades ya que enseñó a los telespectadores el cambio de plató y los diferentes cambios para este año. Un año en el que volverá a competir con Ana Rosa Quintana por ser reina de las mañanas.