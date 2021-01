La presentadora ha revelado cuál es su mayor temor… algo por lo que Ana Rosa siente verdadera devoción.

Susanna Griso ha confesado este miércoles cuál es uno de sus mayores temores. Lo ha hecho en ‘Espejo Público’, donde comentaba la toma de posesión de Joe Biden. Un acto de investidura sin precedentes, sin público y con grandes medidas de seguridad, que no contó con la asistencia de Donald Trump ni la de su mujer, Melania. Era la primera vez en 152 años que un presidente de Estados Unidos no asistía a la ceremonia de investidura de su sucesor. La ceremonia contó con otro momento histórico: el juramento de su cargo de Kamala Harris, convirtiéndose en la primera mujer y en la primera persona afroamericana en acceder a la vicepresidencia.

Al repasar la investidura, la presentadora comentaba el atuendo de Kamala Harris, quien lucía unos elevadísimos zapatos de tacón de aguja y tenía ciertas dificultades para caminar en el acto. Ha sido entonces cuando ha confesado que lo pasa fatal cada vez que tiene que llevar zapatos de tacón alto. Y es que la periodista prefiere llevar un estilo más ‘casual’, prefiere llevar zapatillas deportivos, bailarinas y calzado plano. Lo suyo no es desafiar a la gravedad. Por eso ha reconocido: “Es lo que más miedo me da, caerme por las escaleras”. Y ha recordado que se pone muy nerviosa cada vez que tiene que llevar zapatos de ese tipo. Tanto temor siente a perder el equilibrio con ellos que necesita “que siempre haya alguien que me dé la mano”.

En ese instante se encontraba en plató la actriz Natalia Verbeke, quien ha recordado una anécdota en la que Susanna pasó grandes apuros con sus zapatos de tacón alto: «Recuerdo que cuando nos dieron el Ondas te daba miedo caerte por las escaleras”.

Curiosamente, el miedo de Susanna Griso contrasta con la gran pasión de otra gran presentadora de televisión: Ana Rosa Quintana. A diferencia de su colega, a la conductora de ‘El programa de AR’ siente verdadera devoción por los zapatos de tacón. Tal es su pasión que su guardarropa alberga una preciosa colección de zapatos de las mejores marcas. Ella misma ha asegurado en varias ocasiones que el calzado es uno de sus fetiches. No en vano tiene más de un centenar de pares de tacones, sandalias y botines de marcas tan exclusivas como Valentino, Sergio Rossi, Aquazzura, Giuseppe Zanotti, Paul Andrew o Roger Vivier.