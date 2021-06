La presentadora de ‘Espejo Público’ acaba de recibir un premio que no ha dudado en dedicar a su hermano fallecido, del que ha hablado por primera vez en su discurso de agradecimiento.

Susanna Griso tiene razones por las que sonreír. La presentadora de ‘Espejo Público’ ha recibido el premio Diversa Global 2021 en una gala que se celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La periodista no podía esconder su felicidad y así lo hizo saber durante su discurso. Ella misma desvelaba cómo recibió esta gran noticia: «Feliz de reivindicar el valor de la diversidad LGTBI que tanto nos enriquece. Gracias por este reconocimiento que tiene mucho de compromiso. #premiosdiversa2021 #premiosdiversaglobal«, escribía orgullosa.

El discurso que ella misma dio tras entregarle el premio ha llamado mucho la atención. Y no solo por lo agradecida que estaba por ello, sino porque ha dedicado por primera vez unas palabras a su hermano fallecido por VIH. «Le quiero dedicar este premio a alguien que me está viendo desde el cielo», empezó diciendo en su discurso. Se refería a su hermano Damián. «Mi hermano falleció de VIH, era gay en una época en la que, lamentablemente, el VIH no tenía tratamiento», seguía diciendo muy emocionada. Es la primera vez que Susanna Griso habla de su hermano públicamente.

La cosa no se quedaba ahí. Y es que aprovechaba la ocasión para destacar la influencia de los medios de comunicación: «Si eres gay, lesbiana, bisexual o transexual y trabajas en televisión, las cosas son relativamente fáciles porque los focos te permiten brillar, sin armarios, sin discriminaciones. Sin embargo, somos muy conscientes de que en otros entornos laborales, esas discriminaciones, la homofobia sigue existiendo y nuestro compromiso es denunciarlo y educar en la tolerancia, hacer normal lo que ya es normal», continuaba.

Susanna se ha emocionado al hablar de su hermano por primera vez

Y Susanna Griso no podía esconder su felicidad al finalizar con su discurso. De hecho, la presentadora de televisión destaca que parece haber hecho bien su trabajo si ahora la reconocen con un reconocimiento de este tipo: «Quiero pensar que si hoy recibo este premio, no lo he hecho del todo mal», reconoce.

La presentadora de ‘Espejo Público’ ha tenido que ver cómo dos de sus hermanos dejaron este mundo. Y es que hace dos años, Susanna Griso recibió la mala noticia de que su hermana Monserrat fallecía a causa de un infarto. Se enteró de este duro golpe en pleno directo de su programa, por lo que tuvo que abandonar el plató de televisión sin previo aviso. En noviembre de 2017, Susanna Griso daba el último adiós a su madre, Monserrat, que falleció a los 94 años al sufrir una recaída del ictus que sufrió en 2015.

Ya está protegida contra el coronavirus

Como otras caras conocidas de la televisión, Susanna Griso mostró en pleno directo cómo se vacunaba contra el coronavirus. La presentadora de televisión fue citada el pasado 1 de junio en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Allí se ponía la primera dosis de la vacuna. La periodista lo hacía en directo, animando a toda la población a que acuda cuando le toque para inocularse contra la enfermedad que ha paralizado todo el mundo durante más de un año.

En compañía de un reportero de su programa, Susanna Griso abandonaba el plató de su programa para acudir a su cita para vacunarse contra el Covid-19. Ya en el taxi dirección al hospital Isabel Zendal, la periodista confesaba que afrontaba su vacunación «con mucha ilusión». «Estaba contando los días para vacunarme»