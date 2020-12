Susanna Griso ha contado a los espectadores de ‘Espejo Público’ cómo fue su pedida de mano con Carles Torras: poco romántica y nada convencional.

De la manera más inesperada Susanna Griso ha contado a la audiencia cómo fue su pedida de mano. Después de que en ‘Espejo Público‘ hayan emitido un vídeo en el que un pasajero aparecía por sorpresa y le pedía matrimonio a su chica, una azafata, en pleno vuelo, los presentes han revelado cómo vivieron y decidieron casarse con sus respectivas parejas. A pesar de que la catalana en un principio no quería entrar en detalles e incluso aseguraba no recordar nada del ‘modus operandi‘, finalmente sí que se ha explicado sobre este día tan especial. Al parecer, su pedida fue «informal«, según sus propias palabras y tuvo lugar en también en un avión. «No recuerdo si me lo pidió él o se lo pedí yo», ha comenzado diciendo en el plató provocando el estupor entre sus compañeros de equipo. Tal era la incredulidad que Susanna ha seguido relatando algún dato más de lo que muchos consideran una extraña pedida.

Susanna Griso ha dicho que todo tuvo lugar a muchos metros del suelo y que fue una conversación con su pareja, Carles Torras, volviendo de Nevada. Tras más de 23 años y con tres hijos en común, el amor ha conseguido triunfar en esta pareja, aunque apenas posan en las redes sociales de la presentadora.

Fue el pasado año cuando se confesó sobre un momento muy personal que ambos vivieron juntos: la adopción de su hija pequeña, una niña de origen africano que ahora tiene 5 años. «Yo intenté hacer una adopción nacional y me dijeron que ni me lo planteara con hijos biológicos, de ahí a que me fuera a una adopción internacional. Yo no quería apuntar esto, pero muchos casos de los que contamos son jóvenes inmigrantes a las que les falta información. No sé si en sus países de origen se puede hacer de manera confidencial. En España, sí», aseguró sobre el proceso de adopción.

«Aquí se puede hacer una cesión, tramitar la adopción sin que eso tenga ninguna trascendencia: no lo tiene por qué conocer tu familia, ni tu entorno, se te asegura una asistencia sanitaria y ese niño va a tener todas las facilidades del mundo», dijo. Tras muchos años pendiente de papeles y trámites burocráticos, Susanna Griso, su marido y sus hijos pudieron abrazar a esta pequeña a la que están tan unidos.

Forman una pareja muy discreta de la que se han ido conociendo detalles a cuenta gotas. Normalmente suele hacerlo en su programa mientras charla con compañeros o invitados sobre temas que en ese momento se están tratando. Fue hace unos meses cuando desveló dónde había conocido a su esposo, quien además también es periodista. «Yo conocí a mi marido en un karaoke. Habíamos trabajado juntos, pero se nos ocurrió a todos los que trabajamos en Cataluña Radio ir a un karaoke un fin de semana (…) Entonces él dice: ‘Fíjate que yo me enamoré de ti incluso escuchándote cantar Juntos‘. Puse el listón tan bajo, la canté tan mal, a pesar del empeño que puse», dijo en el espacio de Antena 3.