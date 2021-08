Susanna Griso cuenta cómo está viviendo su primer verano tras el divorcio

Susanna Griso ha hecho un alto en sus vacaciones de verano para acudir a la fiesta benéfica que hacen cada año en el Festival Starlite en Málaga, donde se ha encontrado con numerosos rostros conocidos de nuestro país. La presentadora de ‘Espejo Público’ no ha dudado en hablar con los medios de comunicación, a quienes les ha contado cómo está siendo su verano más diferente tras separarse de su pareja, Carles Torras.

La presentadora de ‘Espejo Público’ ha recibido un premio en esta gala benéfica que el festival organiza cada año. «Mira que he estado mil veces en Málaga, pero es la primera vez que vengo a esta gala. También vengo en Semana Santa. No se terciaba porque normalmente en agosto estaba lejos, de viaje. Y este año he manejado la agenda para venir sí o sí».

Todavía de vacaciones, Susanna Griso dice estar «muy desconectada» ante la nueva temporada de su programa, al que volverá en septiembre. «Dejé con un cambio de plató y bastantes cambios de equipo, pero luego he desconectado. En verano necesito desconectar por lo menos durante una semana, pero va a haber bastantes cambios visuales», anuncia con emoción.

A la espera de una nueva temporada en ‘Espejo Público’ con muchos cambios

En cuanto a cómo está pasando su primer verano separada, Susanna Griso es tajante: «Lo llevo muy bien, con muy buena relación y nada, disfrutando del verano al máximo y muy polvorilla, como siempre, para arriba y para abajo. Tenemos muy buena relación y a ellos no les está costando nada», explica sobre cómo están viviendo sus hijos esta nueva etapa en sus vidas.

Susanna Griso está viviendo con felicidad esta nueva etapa. «Estoy muy bien, la verdad es que estoy en en una etapa dulce, con plan A, B, C y D. Ahora mismo estoy instalada en la pura improvisación porque no sabes nunca sabes lo que va a pasar y no puedes hacer planes de nada y en el programa nos pasa lo que os pasa a vosotros, que a veces fallan unos y otro día te falla otro». Con estas palabras, la periodista se sinceraba sobre el momento que está viviendo tras un año complicado en el que el coronavirus ha marcado la actualidad. «Es un monográfico sobre Covid-19», destacaba en el plató de ‘El Hormiguero’ hace unos meses.

Es el primer verano que pasa separada de Carles Torras

El pasado mes de diciembre, SEMANA publicó en exclusiva la noticia de la separación de Susanna Griso. La presentadora de ‘Espejo Público’ se separaba de su marido, el también periodista Carles Torras, después de 23 años de relación. La pareja decidía poner fin a su matrimonio después de casi un cuarto de siglo juntos y tres hijos en común. Los dos primeros, Jan y Mireia, son hijos naturales; la pequeña, Dorcette, adoptada, llegó a la familia en el año 2018. Tras ocho años en proceso de adopción daban la bienvenida a la familia a una niña de Costa de Marfil.