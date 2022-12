Concha Velasco pasará el último día del año en el hospital en el que permanece ingresada desde hace días. Aunque no será su Noche Vieja soñada, lo que está claro es que estará muy atendida por los médicos y acompañada de sus seres más queridos, quienes no le sueltan de la mano en estos momentos. Así lo confirmaba su hijo Manuel este miércoles, quien ha dado su parte de salud en esta última hospitalización. «Pasará la Nochevieja en el hospital y dependiendo de su evolución podrá ser dada de alta la semana que viene», decía. Eso sí, no es el único que se ha acercado hasta la clínica donde se encuentra. Otros amigos como, por ejemplo, Susana Uribarri han reconocido que la chica yeyé está «debilucha».

Vídeo: Europa Press

La mánager de artistas y gran amiga de Concha Velasco desde hace muchos años tiene mucho cariño a la actriz, por lo que está muy pendiente de su evolución. Ha sido ella misma quien ha explicado frente a las cámaras su impresión tras ver en la habitación a Concha. Con un sabor agridulce, pero recalcando que su amiga tiene la mente completamente lúcida, Susana asegura estar tranquila tras haber visitado a Concha. «Está debilucha, debilucha pero con la cabeza muy bien. Con la cabeza muy bien…», comenta la representante.

Susana en el pasado habló del estrecho vínculo que había creado con Concha, una persona tremendamente especial en su vida, tal y como ella ha reconocido en alguna ocasión. «Amiga íntima de mis padres y desde hace años yo a tu lado .Me elegiste para llevar tus últimos años ante los focos. Qué gran suerte la mía. Aún sigues brillando. Eres todo luz y Amor. Te quiero, Concha Velasco. Pasar contigo una tarde es magia», escribió. Estas palabras dejan ver la admiración que siente hacia ella, un sentimiento que sigue muy presente, dando igual el tiempo que pase.