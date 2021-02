Marta López ha estallado a través de sus Stories después de recibir comentarios negativos por parte de mujeres en alguna de sus publicaciones

Son muchas las ocasiones en las que Marta López ha denunciado públicamente un sinfín de críticas que ha recibido a través de sus redes sociales. Desde que saltara a la fama por su relación con Kiko Matamoros, la joven se ha tenido que enfrentar a muchos comentarios negativos tanto públicamente a través de comentarios en sus publicaciones como a través de mensajes privados que le llegan a su cuenta de Instagram. Marta López ha estallado en más de una ocasión pero en esta ocasión se ha querido dirigir a todas esas mujeres que la critican. La modelo no ha podido más y ha querido hacer una súplica a todas esas personas que la critican sin conocerla, sobre todo a las mujeres.

Marta López ha estallado contra todas aquellas personas que la critican

Han sido muchas las ocasiones en las que modelo ha recibido comentarios negativos por parte de algunos de sus seguidores. Esto ha hecho que mande un mensaje a través de su Stories: «Me gustaría que las mujeres dejásemos de juzgarnos y machacarnos entre nosotras. Me encantaría que el hecho de ser más o menos guapa no fuese ligado al coeficiente intelectual, ni a la ambición ni a la necesidad de saber o conocer, ni las meta que se puedan tener», ha comenzado escribiendo. «Me gustaría que no se juzgase lo que hacemos, lo que nos ponemos y lo que decimos, que no nos tirásemos por el suelo si hacemos más o menos ejercicio o si nos hacemos fotos desnudas o con un jersey», dice.

«Qué triste es la sociedad de hoy en día, y qué hipocresía hay. Algunas llevan una bandera de una causa que no es real en la práctica», añade. «También me encantaría que no importase con quien estás, sea hombre, mujer, joven, mayor, pobre o rico. Que cada una pudiese estar con quien le de la gana, o sola, sin necesidad de sentirse cohibida por lo que dirán otras mujeres que por frustración o envidia no lo pueden o quieren hacer, y en lugar de superarse intentar hundir a otras. Pero una sociedad así es claramente una utopía», completa.

La modelo habla de que la mayoría de los comentarios que ella recibe son por parte de mujeres

Marta López ha asegurado que muchas veces ha sufrido en primera persona que los mensajes criticándola fueran por parte de mujeres. Así lo ha revelado la modelo: «La realidad, y muy triste, es que 9 de cada 10 comentarios nocivos que recibo (y también mis amigas) son de mujeres. Algo claramente se está haciendo mal con respecto a la educación en la sociedad. Probablemente hace 50 años era igual, no lo sé, pero ahora hay una herramienta de destrucción masiva si no se usa bien, que son las redes sociales, que tienen la capacidad de dar a personas frustradas la posibilidad de verter su odio de forma más o menos anónima, sin ningún tipo de escrúpulo o empatía», dice.

«Ojalá esto cambiase, y ojalá hubiese más mujeres (que las hay, y muchas) que se alegrasen por el bien ajeno, que te digan cosas bonitas si las piensan o que se alegren por ti. Yo desde luego solo tengo cerca a gente que me quiere y que me dice las cosas buenas y mala sin ningún odio o frustración», sentencia a través de sus stories la novia de Kiko Matamoros.