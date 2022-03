Aunque aún no ha comenzado el anuncio oficial de los famosos que estarán en la nueva edición de ‘Supervivientes’, uno de ellos ya se ha saltado a la cadena y se ha apresurado a dar por bueno su fichaje. Se trata de Kiko Matamoros, que no ha tenido reparo alguno en confirmar que con la firma de este contrato va a cumplir un sueño y que no podría convertirse en pesadilla al coincidir en la isla de Honduras con su exmujer, Makoke. De hecho, el colaborador de ‘Sálvame’ ha dejado claro que incluso ha decidido bajarse el caché para así asegurarse que su ex no pise la playa y subraya la incongruencia de que alguien que ha pedido judicialmente una orden de alejamiento esté dispuesta a convivir con él durante meses en una isla casi desierta, a excepción de las cámaras de televisión.

Vídeo: Europa Press

Sobre esto ha sido preguntada Anita Matamoros, aun alejada de su padre, en su última aparición pública con motivo de un evento de influencers. La hija de Makoke no ha querido hacer frente a la polémica que ha supuesto el veto de Kiko Matamoros a su madre, pero sí que ha reservado unas palabras hacia aquellos que al final lleven a buen término las negociaciones con la productora y puedan saltar desde el helicóptero y convertirse en pleno derecho en ‘Supervivientes’. ¿Apoya a su padre en su concurso? Aunque se salte una norma autoimpuesta con ello, Anita Matamoros ha respondido a la pregunta y lo hace evidenciando que poco o nada ha variado en la tensa relación que mantiene con su padre.

Vea el vídeo y conoce cómo apoya Anita Matamoros a su padre en su salto a ‘Supervivientes’. Eso sí, Kiko Matamoros no podrá sentirse muy especial con las palabras de su hija y es que sí que le desea lo mejor, aunque quizá no como él desea escuchar a su hija. Vea el vídeo y descubre cómo salir airosa de la pregunta más complicada. Además, comprueba en el vídeo cómo se desliga de los supuestos problemas económicos que arrastra Makoke y que pretendía solventar con su paso por ‘Supervivientes’, un sueño truncado por su exmarido. ¡Dale al play!