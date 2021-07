La hija de María Teresa Campos ha reconocido que lo pasó mal el pasado miércoles durante el debut de su gran amiga en ‘Sálvame’.

El pasado miércoles, Rocío Carrasco cumplía uno de sus mayores deseos y regresaba por todo lo alto a trabajar en televisión. A la espera de que se emita la segunda parte de su serie documental, la hija de Rocío Jurado se convierte en la nueva defensora de la audiencia (y de algunos rostros populares) de ‘Sálvame’. Un fichaje que no ha dejado indiferente a nadie y sobre el que todos se han lanzado a opinar. La última en hacerlo ha sido Terelu Campos, quien ha reconocido que sufrió viendo a su hermana del alma sentada frente a Kiko Matamoros en el que hace años fue su programa.

Terelu Campos ha confesado en ‘Viva la vida’ que no lo pasó bien el pasado miércoles mientras veía a Rocío Carrasco en ‘Sálvame’. En concreto, la hija de María Teresa Campos explica que se sintió incómoda a raíz del encontronazo que la hija de «La Más Grande» y Kiko Matamoros mantuvieron.

La colaboradora insiste en que vio sufrir a su amiga, algo que le produce un profundo malestar, aunque se siente orgullosa del gran paso que ha dado Rocío Carrasco en los últimos meses. «La vi nerviosa cuando entró y en la charla con Jorge Javier la vi cómoda», cuenta. De la misma forma, la hermana de Carmen Borrego explica que solo espera que las personas puedan empatizar más con la hija de Rocío Carrasco.

Hace unos días, María Teresa Campos también reconoció que se sentía orgullosa de la empresaria por haber tomado la decisión de trabajar en el programa de Mediaset y coger así su testigo como defensora de la audiencia. La veterana comunicadora se mostraba contenta por todos los logros que estaba consiguiendo la hija de Pedro Carrasco y no pudo evitar emocionarse al recordar que fue ella la primera en tenderle la mano en el mundo de la televisión. Asimismo, la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ aprovechó la ocasión para darle un sentido consejo: «Creo que la defensora de la audiencia tiene que ser completamente imparcial cuando la gente habla y tiene que dar la oportunidad de contestar, hayan hablado bien o mal».

Un fichaje de última hora que dará que hablar

Tras la emisión de su serie documental, Rocío Carrasco es una nueva persona y quiere recuperar su vida. Ella misma reconocía que su fichaje por ‘Sálvame’ significaba que iba por buen camino en su recuperación y era síntoma de que estaba bien. Empoderada y dispuesta a disfrutar de uno de sus mayores sueños, la hija de Rocío Jurado reconocía que su desembarco en el programa de las tardes de Telecinco se había pactado hace tan solo unos días y a través de una llamada telefónica.

«No estaba previsto cuando comenzó la docuserie. No he tenido ese momento de pensar ¿qué voy a hacer ahora? Recibí la propuesta…Yo estaba en casa con una compañera, con Anais, que estábamos preparando para la segunda temporada y me llamaron. Me llamó Adrián (director de La Fábrica de la Tele) por teléfono y me dijo que había pensado esto y me preguntó si me apetecía. Me puse un poco nerviosa y le dije que me diera un día más y me dijo que sí. Fidel me dijo que si estaba fuerte lo hiciera y Anais me dijo lo mismo. Adrián me dijo que se lo tenía que decir pronto porque empezaba a la semana siguiente», comentaba en su llegada a plató.

Rocío Carrasco no solo está dispuesta a escuchar a los espectadores del programa, también a aquellos famosos que de alguna manera han vivido una historia parecida a la suya. La empresaria está dispuesta a acabar con las especulaciones en esta oportunidad que le servirá a ella misma como una auténtica terapia de choque. A la espera de que se emita el primer programa de su sección, lo cierto es que las reacciones de su entorno no se han hecho de esperar. El último en hacerlo ha sido Antonio David Flores, quien ha asegurado que no ve el programa de Telecinco desde que la cadena tomara la decisión de romper cualquier vínculo laboral con él.