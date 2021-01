Juan Muñoz ha concedido una entrevista hablando sobre sus planes con José Mota y sobre las ganas que tiene después de su guerra pública.

Cuando Juan Muñoz cargó duramente contra José Mota el mundo del espectáculo mostró su sorpresa. Pocos esperaban que el humorista pensara de su compañero que era una mala persona, tal y como dijo en la revista SEMANA. Sin embargo, el hecho de que no le diera el pésame por la muerte de su madre le llevó a estallar contra él. Días después de esta guerra pública en la que Mota ha apostado por el silencio, Juan Muñoz le pidió disculpas y este las aceptó. Tanto es así que incluso hay quien se plantea el retorno del dúo cómico, ‘Cruz y Raya‘, en el futuro. Sobre ello se ha pronunciado Juan, quien ha confesado cuál es el sueño que le queda por cumplir junto a Mota 14 años después de poner fin a su relación laboral.

A Juan le encantaría volver a trabajar junto a su compañero de profesión y es que el éxito que cosechaban era ensordecedor. Millones de espectadores permanecían pendientes de sus sketchs, por lo que el cómico estaría encantado de ponerse mano a mano con Mota una vez más. Por este y otros muchos motivos, quiere enterrar cualquier rencilla y desea muy pronto abrazarle, poniendo fin a sí a cualquier enfrentamiento entre ellos. Hace tan solo unos días esta revista habló con Juan Muñoz y nos confirmó que en privado también habían hecho las paces, una revelación con la que se reflejaba que poco a poco llegaba la normalidad a su relación de amistad. A él le encantaría hacer una gira con Mota e ir más allá con una película en la gran pantalla, proyectos de los que se desconoce todavía la opinión de la otra parte.

Consciente del revuelo que generó su entrevista en SEMANA, Juan Muñoz ha reconocido que estaba molesto con él, eso sí, puntualiza que todo fue producto de un calentón. Tras recibir llamadas y mensajes de amigos, entre los que se encontraba Santiago Segura, el cómico se percató del alcance de sus palabras y le pidió perdón públicamente. No están siendo unas fechas fáciles para Juan Muñoz, quien tuvo que despedirse para siempre de su madre a finales del pasado año. Así se lo relataba él mismo a esta revista en la última conversación que mantuvimos con él. Juan estaba profundamente unido a su madre, figura a la que añora a cada momento. «Me cuesta vivir sin ella», dice. Tiene razones más que suficientes para centrarse en su futuro y ahora hay varios proyectos profesionales que le mantienen muy ilusionado. «Estoy muy centrado en el trabajo. No estoy feliz porque estoy con el bajón del fallecimiento de mi madre porque hace muy poco que murió. Me está costando superarlo», desvela a SEMANA.

Con muchos proyectos por delante, Juan Muñoz está ilusionado, pues no le falta trabajo. Vuelve al teatro y también continuará con su canal en Facebook, donde cada semana consigue hacer carcajear a miles de seguidores del cómico.