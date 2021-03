Hablamos en exclusiva con la discográfica de Álex Casademunt para saber qué va a suceder con el último trabajo musical que grabó antes de morir.

A Álex Casademunt le quedaron muchos sueños por cumplir. El joven de 39 años estaba a punto de que viera la luz su nuevo single y se relanzara su carrera como artista, sin embargo, un accidente de tráfico truncó todos sus planes. Su familia está desolada tras su fallecimiento y precisamente sobre ellos pesa una seria decisión: que este trabajo vea o no la luz. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, el triunfito estaba preparando un single en solitario de género pop, compuesto por él mismo y en él «se abría en canal a nivel personal«, no obstante, su muerte ha frenado todo en seco.

A pesar de que el equipo que trabajaba mano a mano junto a Álex Casademunt sabe que el mayor homenaje que se le podría rendir es que millones de personas corearan su última canción, ellos prefieren respetar la voluntad de la familia. Por ello, le han trasladado a sus seres más queridos la posibilidad de decidir qué hacer con este proyecto que hizo a Álex tan feliz sus últimos días. «El single está sin terminar, en maqueta. Estamos pensando en qué vamos a hacer. Lo va a decidir la familia, de momento, está parado«, nos dicen a esta revista desde su discográfica, Sonogrand Music.

Aunque el futuro del single a día de hoy es una incógnita, lo cierto es que Álex se esforzó hasta el final para que el resultado fuera perfecto, lo que, sin duda, reconforta a todos aquellos que le conocieron. «Llevábamos un mes trabajando en esto. Estaba súper ilusionado, era un profesional como la copa de un pino. Tenía un instrumento vocal increíble. Era muy grande. Lo que muchos desconocen es que era un grandísimo compositor«, desvelan desde la discográfica. Desde el otro lado del teléfono nos atienden emocionados, su pérdida ha sido un duro golpe y les costará recuperarse.

Cabe señalar que barajan varias opciones, de hecho, han sido varios los artistas que se han puesto en contacto con la compañía para el trabajo de Álex no termine en un cajón. «Nos han contactado algunos artistas para o bien cantarlo ellos o hacer alguna voz o colaboración«, dice a SEMANA. Eso sí, todavía no revela si se trata o no de compañeros de ‘Operación Triunfo’. En el caso de que el disco póstumo del querido Álex se publique, hay quien se pregunta a quién irían a parar los beneficios de sus ventas o descargas, una cuestión que hemos abordado con la empresa que trabajaba junto al catalán. «Hablaremos con la familia, imagino que el dinero iría para la niña. Por nuestra parte tenemos toda la voluntad«, responden ante esta cuestión.

Álex sentía verdadera pasión por la música y, aunque no siempre tuvo la misma suerte que otros cantantes de su misma edición, Casademunt jamás se rindió. Ni en solitario ni a nivel grupal, prueba de ello que existan otros dos trabajos pendientes de publicarse. «También había dos single de ‘Fórmula Abierta’ que sí están terminados. La decisión de si ve o no la luz también la tomará la familia», explican en conversación con este medio.

Eran muchos los planes que Álex Casademunt tenía en su cabeza. El cantante deseaba subirse de nuevo a los escenarios cuando terminara la pandemia, un sueño capaz de erizar cada uno de los poros de su piel. Aunque es paradójico que los seguidores del artista puedan conocer un lado desconocido de Álex justo cuando ya no está, lo cierto es que este tema musical promete descubrirle al cien por cien.