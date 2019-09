4 Sofía se justificaba, pero nadie la creía

Jorge Javier que se había quedado atónito con lo que había dicho Rocío Flores, le decía a Sofía que no la creía: «¿Solo te podías vestir con un pijama, no había otra prenda? Conociéndote, me extraña que no te pusieras el pijama por alguna extraña razón…», le decía rotundo.

Rocío Flores ha sido una de las protagonistas de la gala 1 de ‘Gran Hermano VIP’, ya que nunca ha sido un personaje de televisión. A pesar de esto, la joven ha querido dar este paso de defender a su padre en plató. Estaba muy nerviosa, pero ha tenido en todo el momento el apoyo de Jorge Javier.