Steisy ha confesado que tras volver de ‘Supervivientes’ se vio en la calle sin una cama en la que pasar la noche y Nagore Robles no dudó en rescatarla con un gesto que ahora todos aplauden

La vida es imprevisible y más si centras tu sustento en el difícil y competitivo mundo de la televisión. Algo que ha comprendido bien Steisy Patricia, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, con un tormentoso pasado y con capítulos muy difíciles que aún no había llegado a desvelar. Su infanta fue especialmente dura en el seno de una familia desestructurada, para caer después en las garras de un novio que la maltrataba y retenía en casa cautiva cuando aún era menor de edad. Después, por si fuera poco, un acosado a punto ha estado de arruinarle la vida y su principal fuente de ingresos, mientras trata de salir de una profunda depresión. Duro pasado al que ahora le sumamos un nuevo capítulo, después de que la concursante de realities confesase este martes que Nagore Robles le salvó la vida cuando le dio un techo bajo el que cobijarse tras quedarse en la calle y sin recursos tras salir de ‘Supervivientes’.

Steisy ha aprovechado su canal en MtMad para desvelar que hubo un tiempo en el que ni tan siquiera tenía un techo bajo el que dormir. Todo sucedió justo cuando salió de ‘Supervivientes’ y no tanto por falta de dinero para poder pagar un alquiler, sino porque su compañero de piso decidió ponerle las maletas en la calle sin previo aviso tras recibir calabazas: “Cuando yo salí de la isla tenía un compañero de piso que se enamoró de mí, y como yo no quería ser su novia, me echó de la casa y me vi en la calle, en Madrid y con cuatro cajas”, comienza a relatar Steisy. En Madrid ha formado su vida gracias a la televisión, pero no tenía amistades que no fuesen populares, por lo que se veía en el aprieto de tener que pedirle a alguno de ellos una cama o un sofá en el que dormir hasta encontrar un lugar en el que volver a asentarse. Es aquí donde Nagore Robles se convirtió en su salvadora.

“Llamé a Nagore Robles y le dije que me daba mucha vergüenza pedirle esto, pero es que no conocía a nadie en Madrid. Y ella sin preguntarme absolutamente nada de cómo ni por qué, ese día, que además ella no trabajaba en Telecinco, cogió el coche, se presentó allí, me puso las llaves de su casa en la mano y me dijo ‘toma, quédate el tiempo que necesites’. Eso no lo hace nadie”, relata Steisy, que siempre tendrá mucho que agradecerle a su compañera de trabajo. “Que Nagore, en la posición que está, haya ayudado a alguien como yo es de agradecer, y no voy a contar nada, pero Nagore ha ayudado a mucha gente y se ha portado muy, muy, muy bien. Es una santa, pero también es una tía que te dice las cosas a la cara, las verdades que igual no quieres escuchar, pero te las dice”.

De ahí que Steisy tan solo tenga mucho que agradecerle a Nagore Robles, no solo por dejarle dormir en su casa cuando se veía en la calle con lo puesto o por abrirle los ojos diciéndole aquello que necesitaba oír, pero se negaba a escuchar. “Muchísimas gracias, de verdad. No nos vemos prácticamente nada, porque tú tienes tu vida y yo la mía, pero desde ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ tu decidiste tenerme ese cariño y, aunque no nos veamos, me lo has demostrado. Cuando lo he necesitado, siempre has estado ahí, y sin siquiera pedírtelo me has hecho favores, e incluso has dado la cara por mí en televisión, aunque quedarás tú mal por defenderme. Para mí eres muy importante y un consejo o unas palabras tuyas hacen mucho. Si algún día te hace falta, aunque sé que no le pides favores a nadie, aquí estoy”, le dedica Steisy a su salvadora, a la mujer que le ayudó cuando más lo necesitaba sin esperar nada a cambio.