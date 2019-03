4 Laura Escanes le dio una sorpresa a Risto Mejide para anunciarle que iban a ser padres

Otros se han interesado en saber si el bebé ha sido buscado, a lo que Laura ha contestado rotunda: “Sí, teníamos muchas ganas. Fue buscado y vino muy rápido. Me preguntáis que entonces por qué negaba tantas veces cuando lo publicaba la prensa o cuando decían que estaba embarazada. Básicamente porque no era verdad en ese momento, y porque a veces la presión que se puede llegar a sentir por las ganas que tienen desde fuera (prensa, comentarios en redes…) para que te quedes embarazada, lo hace más complicado todo. A veces no es tan fácil. Por eso aunque quisiéramos tampoco lo decía públicamente: para tener más tranquilidad y no tener “presión” encima.