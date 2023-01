Shakira ha dejado a todos sorprendidos con la letra de su nueva canción junto a Bizarrap. Como viene siendo habitual en la cantante, este nuevo tema vuelve a estar dedicado a su expareja, Gerard Piqué. Sin embargo, ha dado un paso más y habla también en este nuevo tema de la nueva novia del exfutbolista, Clara Chía. A la joven le dedica una serie de zascas que no podemos pasar por alto.

En primer lugar, Shakira empieza dirigiéndose a Piqué, dejándole saber que «cuando te necesitaba, diste tu peor versión», pero inmediatamente se centra en Clara, a la que compara con el propio Piqué: «Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, a ti te queda grande y por esto estás con una igualita que tú».

Shakira no tiene reparos a la hora de mencionar incluso el nombre de la nueva pareja de Piqué: «tiene nombre de persona buena, CLARAmente no es como suena, tiene nombre de persona buena, CLARAmente es igualita que tú, pa’ tipos como tú, a ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú», continúa diciendo.



Pero la cosa no se queda ahí y Shakira asegura que el cambio que ha dado Piqué en cuanto a sus parejas es para peor: «del amor al odio hay un paso, por acá no vuelva’, hazme caso

cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo, no sé ni qué es lo que te pasó, ‘tás tan raro que ni te distingo, yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, baja acelera’o, dale, despacio (ah) mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también, fotos por donde me ven

aquí me siento un rehén, por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también», termina diciendo contra ella, a la que hasta ahora había preferido dejar a un lado en las letras de sus nuevas canciones.

Tres canciones que hablan de su ruptura con Piqué

No es la primera vez que Shakira habla de su ruptura con Piqué en una canción, aunque sí es la primera vez que dedica unas palabras a Clara Chía. En ‘Monotonía’, la cantante desvelaba cuáles fueron los problemas que les llevó a tomar la decisión de romper la relación: «No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos».

Pero ‘Te Felicito’ tampoco pasa desapercibida. Aunque fue publicada antes de hacerse pública su separación, la letra va dirigida también al exfutbolista: «Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes», declaraba muy molesta Shakira.

Fue el pasado verano, solo unas semanas después de conocerse la separación de Shakira y Piqué, cuando se supo de la existencia de Clara. Entonces, la colombiana no habló sobre ninguno de ellos, siendo poco después cuando desveló que estaba atravesando el peor momento de su existencia. Ahora expresa ese malestar a través de las letras de sus canciones, que en horas ha conseguido millones de visualizaciones.