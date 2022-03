Nunca antes Carmen Borrego había realizado tantas confesiones sexuales de forma pública. La hija de María Teresa Campos se ha abierto por completo y lo ha hecho durante el polígrafo del ‘Deluxe’. Una noche memorable en la que la colaboradora nos deja grandes titulares, también importantes revelaciones que seguro darán muchos que hablar. «He sido joven, he tenido vida y me lo he pasado muy bien», ha sentenciado.

El polígrafo comenzaba con declaraciones muy picantes por parte de Carmen Borrego. Ha reconocido que utiliza habitualmente juguetes eróticos, pero no con su marido. «Yo no utilizo juguetes sexuales cuando tengo una práctica sexual con mi marido. No tenemos esa costumbre, sino cuando estoy sola. Tengo vibradores». Además, ha contado que ha mantenido relaciones íntimas con más de un conocido presentador, pero ha preferido no entrar en demasiados detalles. Tampoco ha dado ningún nombre.

Eso sí, ha negado por completo haber disfrutado de encuentros subidos de tono en las instalaciones de Mediaset. «He tenido algún rollo con alguien de mi trabajo, pero no en Mediaset». Entre sus revelaciones, ha recordado que ha despertado en su casa junto a un hombre al que no conocía absolutamente de nada. «Eso nos ha pasado alguna vez a todos. En ese momento fui a la cocina y llamé a Belén Rodríguez. Le dije que había un hombre en mi cama que no sabía quién era».

La pérdida de apetito sexual de Carmen Borrego

La noche ha estado repleta de confesiones de calado íntimo, entre ellas, cuando ha afirmado que perdió por completo el apetito sexual cuando se sometió a la operación estética para eliminar la papada de su rostro. «Estaba echa polvo. Como yo estaba no podía tener nadie apetito sexual, solo Kiko Matamoros. No tiene nada que ver con quitarte la papada, es porque te encuentras mal».

Asimismo, ha negado sentirse atraída por Kiko Matamoros. «Reconozco que es una persona atractiva. Me parece que es un tío que está muy bien. Pero a mí no me gusta». No siente atracción ninguna por su compañero de programa, pero estaría abierta a experiencias lésbicas. Aunque el polígrafo ha negado que fuera así. «A mí si me gustaran las mujeres no tendría problema en ello. Alguna vez me ha llamado la atención una mujer. No hasta el punto de tener relaciones sexuales con ella».

Carmen Borrego ha negado haber participado en orgías y tríos. «Tampoco lo he buscado. Sinceramente, no me llama la atención. Aunque no cierro la puerta absolutamente a nada. Lo veo difícil. Con 55 años que tengo no se ha dado la ocasión». Entre los momentos anecdóticos que nos deja el polígrafo, el que se ha producido cuando la colaboradora ha reconocido no haber perdido el hilo de una película mientras practicaba sexo. «No hace falta fingir. Y es más, he llegado a ver ‘Salsa Rosa’, no solo una película», ha contado ante la carcajada de los distintos miembros del programa. Además, ha negado haberse metido mano debajo de la mesa en medio de una cena hasta llegar el rubor. Sin embargo, Conchita indicaba que estaba mintiendo. A lo que Carmen Borrego se ha defendido: «¿Y quién no lo ha hecho?».