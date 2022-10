Enrique Ponce y Ana Soria continúan viviendo su historia de amor en Almería, el lugar que se ha convertido en su refugio desde que comenzaron su romance. Ambos se conocieron gracias al mundo del toreo, pues la joven almeriense es una gran aficionado y él no necesita presentaciones. Ambos comparten la misma pasión y ahora, el torero le enseña a su pareja a enfrentarse en un ruedo. Ana Soria ha compartido el sorprendente vídeo junto al ex de Paloma Cuevas toreando a una vaquilla. El torero, muy pendiente de su novia, le acompaña en cada uno de sus pasos que ella da. La pareja disfrutó de este inédito plan en el que Soria consiguió, incluso, una clase privada de Ponce. ¿Queréis ver las imágenes? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Redes sociales

La pareja es muy aficionada a pasar los fines de semana en el campo. Aprovechando todavía el buen tiempo que marcan los termómetros y los cielos soleados, Enrique Ponce y Ana Soria disfrutaron de un agradable día en una finca. Ana Soria, con la ayuda exclusiva del diestro, aprendió a mover el capote gracias a los consejos de su actual pareja, con quien lleva saliendo más de dos años. La almeriense ha querido compartir algunos de los momentos inéditos de su divertido día en el campo, en el que no solo torearon.

Ana Soria y Enrique Ponce disfrutaron de un fin de semana en el campo

Además de torear, como se ha visto en las imágenes que hay sobre estas líneas, también montaron a caballo, otra de las aficiones favoritas de la almeriense que comparte con el torero. Ana Soria disfrutó de un agradable paseo a caballo en mitad de decenas de vaquillas y toros, que se encontraban en campo abierto. Una experiencia única aunque estamos seguros que no es la primera vez que la disfruta.

La estudiante de Derecho ha encontrado en Enrique Ponce a la persona perfecta para compartir aficiones. A pesar de que el comienzo de su relación no estuvo exento de polémica, sobre todo por la diferencia de edad, ellos han sabido recomponerse y demostrar que su amor es real. Llevan saliendo más de dos años y él no dudó ni un momento en desplazarse hasta Almería para comenzar su historia de amor junto a Ana Soria, dejando atrás toda su vida con Paloma Cuevas.

La relación entre Ana Soria y Enrique Ponce está más que afianzada. El torero se deja ver en numerosas ocasiones junto a la familia de la joven. Se lleva a las mil maravillas con el padre de la almeriense, además de con su hermano y su grupo de amigas. Precisamente, en este último plan en el campo también se encontraban algunas de las colegas de Ana.