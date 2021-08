Menchu Álvarez del Valle falleció el 27 de julio a los 93 años, tal y como avanzó SEMANA en exclusiva. La abuela de la Reina Letizia era muy querida por los suyos, tanto que las relaciones que creó con su círculo más cercano eran inquebrantables. Entre ellas con Carla Vigo, quien esta semana ha recibido un gran apoyo por parte de aquellos que más la quieren. No está siendo fácil superar este duelo, pero la bisnieta de esta locutora de radio tan prestigiosa se ha puesto manos a la obra para rendirle un homenaje como el que Menchu se merecía. Y es que Carla Vigo está componiendo una canción para ella, un tema musical que se lanzó a escribir incluso antes de que la abuela falleciera. El contenido y su letra todavía son una incógnita, pero todo apunta a que la actriz centrará todos sus esfuerzos en que esté lista muy pronto.

La joven presume de talento artístico y es precisamente a través de esta vía cómo quiere gritarle a la abuela de la Reina lo especial que era para ella. Mientras los hijos de Menchu u otros familiares lloran su ausencia, Carla Vigo trata de desahogarse escribiendo una canción que su entorno quiere que vea la luz. Sus amigos le animan a que este proyecto se materialice, más aún si se tiene en cuenta que Menchu Álvarez del Valle fallecía hace tan solo unos días. Consideran que este paso puede empezar a sanar a la actriz y que puede darle mucha paz si habla de cómo se siente y qué significaba para ella la abuela de Letizia. Aunque Carla no se ha despedido de ella en sus redes sociales, sí que es cierto que ha agradecido públicamente los mensajes de apoyo en un momento tan duro como la muerte de Menchu. Eso sí, de una peculiar manera, pues ha compartido las condolencias recibidas estos días.

La joven no se ha pronunciado sobre el sobrio funeral de su bisabuela, el cual se celebró en Ribadesella y en el que no hubo ni rastro de flores, pues así lo pidió Menchu. Tampoco hubo rastro de la Reina Letizia, que prefirió no acudir «para no desviar la atención». Su voluntad era descansar junto a su marido, José Luis Ortiz, y su hija Cristina Ortiz en el cementerio de El Carmen, y así ha sido. Pero ¿qué opina la familia de Menchu de que la Reina no se haya desplazado a despedirse para siempre de ella? Carla Vigo se ha pronunciado y se ha mostrado muy comprensiva con su tía, tanto es así que ha repetido que «entiende» su ausencia.