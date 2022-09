Dicen que todos tenemos un doble, o más de uno, en algún lugar del mundo. Pues bien: Paz Padilla tiene la suya. Se trata de Rima Abdul Malak. La nueva Ministra de Cultura de Francia es clavada a la actriz y presentadora. Hace unos días se reunió con Miquel Iceta en el Museo Reina Sofía de Madrid para recordar los 50 años de la muerte de Picasso. Y las fotos de su visita fueron recogidas por los principales medios nacionales. Sin embargo, en las redes sociales lo que llamó la atención no fue su estancia en España, sino el increíble parecido físico que guarda con la que fue conductora de ‘Sálvame‘.

No cabe duda de que la ministra, que se estrenó en el cargo el pasado 22 de mayo, presenta un gran parecido con la gaditana. Tantos han sido los comentarios sobre las similitudes físicas entre ellas que la propia Paz Padilla se ha pronunciado al respecto en las redes sociales. «¡Tengo una doble! Y es Ministra de Cultura en Francia», dice en su perfil de Instagram. Incluso anima a sus seguidores a opinar: «¿Nos parecemos?».

Garbiñe Muguruza o Mayim Bialik también guardan parecido con la humorista

Lo cierto es que en Twitter se han sucedido los comentarios sobre su parecido. «La nueva ministra de Cultura de Francia es Paz Padilla», ha escrito un usuario en un tuit que ya lleva más de 13.500 ‘me gusta’ en solo unas horas. Sin embargo, no ha sido el único de los comentarios. «Paz Padilla + Garbiñe Muguruza», ha comentado otro usuario, que ha hecho referencia a la tenista hispanovenezolana. Puestos a buscar parecidos, otros creen que tiene un aire con Mayim Bialik, la actriz estadounidense que interpretó a Blossom Russo en ‘Blossom’ y a Amy Farrah Fowler en la popular serie de televisión ‘The Bing Bang Theory’.

Paz Padilla atraviesa una etapa especial, tanto en lo profesional como en lo personal. El pasado 10 de septiembre regresaba a Telecinco, de la que fue despedida tras su encontronazo con Belén Esteban. «Esto es como los matrimonios, a veces se separan y otras veces se reconcilian», decía en su vuelta a los estudios. «Me dijeron que me querían aquí y yo estoy donde se me quiere y donde no se me quiere me voy». Asimismo, aprovechaba para añadir que se siente satisfecha en este momento de su vida: «La vida es así. A veces ganamos, otras perdemos, otras nos peleamos, nos reconciliamos… Me encanta porque estoy viendo a compañeros. Eso fue lo que realmente me dolió. No me pude despedir de mis compañeros de verdad».

Paz Padilla, enamorada de Fran Medina, tal y como adelantó SEMANA

En lo personal, tal y como adelantó SEMANA, está de nuevo enamorada. Su nuevo novio, Fran Medina, le ha devuelto la ilusión. Han pasado juntos todo el verano y la humorista ya ha hablado de él en público. «Me han criticado mucho en las redes porque han pasado ya dos años desde que Antonio falleció. Han salido unas fotos en las que salgo con un chaval. Y han dicho que ‘hay que ver’, que ‘si tanto lo quería'», decía en su entrevista con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. «Yo quiero hacer una reflexión. ¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? ¿Estamos en la época de Egipto en la que cuando muere el faraón a la mujer se le entierra con él? El amor no es algo que acabe cuando la persona se va. El amor no se dosifica… El amor es inmenso. Y yo tengo una gran capacidad para amar».