La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha publicado el cariñoso detalle que ha tenido con el diestro por el Día de San Valentín.

Este 14 de febrero, todas las parejas están celebrando el día más romántico del año. Gracias a las redes sociales, hemos podido ser testigos de las declaraciones de amor de algunos de nuestros rostros más populares. Desde el cariñoso mensaje de Tamara Gorro a Ezequiel Garay, pasando por el romántico beso de Laura Escanes y Risto Mejide, hasta el emotivo recuerdo de Paz Padilla a su marido. En medio de todos los famosos que no han dejado escapar este día, también se encuentra Ana María Aldón y José Ortega Cano. La colaboradora de ‘Viva la vida’ ha desvelado a través de cuenta de Instagram el detalle que ha tenido el diestro con ella.

Esta misma mañana, Ana María Aldón celebraba el día de los enamorados confirmando una vez más lo feliz que está junto a su marido, José Ortega Cano. Una pareja feliz que ha visto como se ponía su relación a prueba en varias ocasiones y que pese a todo siguen al pie del cañón. Por ello, aunque se demuestran lo mucho que se quieren día sí y día también, este 14 de febrero no iba a ser menos.

El padre de Gloria Camila ha tenido un pequeño detalle con su mujer. En concreto, el diestro ha obsequiado a la colaboradora una bonita orquídea. Por su parte, Ana María Aldón también ha querido obsequiar a su pareja con una tarta con forma de corazón junto a un marco de foto con una instantánea de lo más familiar. El delicioso pastel no ha pasado desapercibido gracias a la frase que le acompañaba:»Te comería a cachos«.

Ana María Aldón negó cualquier tipo de crisis con su marido

Ana María Aldón está pasando por un buen momento, tanto profesional como personal. A pesar de que estuvo confinada junto a su marido tras haber dado positivo en coronavirus, lo cierto es que la pareja se ha recompuesto y ha crecido ante la adversidad. A lo largo de las últimas semanas, las habladurías sobre una supuesta crisis matrimonio se incrementaban a raíz del fichaje de la exconcursante de ‘Supervivientes’ por ‘Viva la vida’. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Para desmentir todos los rumores, en diciembre, Ana María Aldón compartía un bonito posado familiar para felicitar las Navidades a sus seguidores. Con este gesto, la colaboradora zanjaba por completo cualquier tipo de crisis con su marido. «Estamos muy bien. No hay ninguna crisis. Es más, os puedo asegurar que estamos en un momento creo que de los mejores», ha comentado en más de una ocasión.

Asimismo, aseguró sentirse muy enfadada por todo lo que se había especulado: «No he tenido ninguna crisis con mi marido, he podido tener alguna diferencia de opinión. No ha había ni una sola discusión». Y se pronunció sobre las discrepancias que podrían haber tenido por su nuevo trabajo en televisión. «Me hacía ilusión vivir el tema desde dentro. En principio fue bien, pero luego vino una semana muy dura», recordó. Contó que trataron el asunto en casa, pero que nada tuvo que ver con una posible crisis.