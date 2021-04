Rocío Carrasco ha revelado la sorprendente llamada que le hizo Nuria Bermúdez, comandada por el abogado de Antonio David Flores

En el quinto episodio de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, Rocío Carrasco ha revelado el terror que vivió por culpa de Antonio David Flores tras su separación y la irrupción en su vida del abogado Rodríguez Menéndez, al que el padre de sus hijos contrata para «aislarla del mundo». Durante el relato, Rociíto habla de las malas estrategias del letrado para ponerla contra las cuerdas e incluso saca a relucir el nombre de Nuria Bermúdez, quien llamó a Rocío Carrasco para ofrecerle unos datos sobre su divorcio. Una sorprendente llamada que ha sorprendido a todos los tele espectadores que estaban siguiendo de cerca la docu-serie de Rociíto.

Lo que buscaba Nuria Bermúdez con la llamada a Rocío Carrasco

Rocío Carrasco recuerda con terror el momento en el que Rodríguez Menéndez y Antonio David Flores se unieron y comenzaron a destrozarle la vida. «Era una situación terrorífica, de no dormir por la noche. Yo no sabía con que me iba a despertar al día siguiente. Yo miraba todo… el coche, la casa…. y nosotros no sabíamos que nos podía pasar», asegura.

«Rodríguez Menéndez tenía muchos contactos y tenía atemorizadas a personas muy importantes de este país. Era terrorífico y a Antonio David le viene como anillo al dedo. Lo usa y lo utiliza para llevar a cabo lo que él quería. Pasó de infundir miedo a infundir terror. Empiezo a tener llamadas muy extrañas de conocidos y desconocidos», confiesa. Precisamente, una de esas llamadas sería la de Nuria Bermúdez. Así lo relata ella.

«Nuria Bermúdez me llamó para quedar conmigo para darme información que me serviría mucho para mi separación. Yo ya sabía lo que pretendían. Querían que fuera con Fidel Albiac y le sacarían una foto con Nuria, a mí me eliminarían y a buscar el escándalo… como siempre han hecho», ha confesado. Esta llamada sería comandado por el abogado de Antonio David Flores.

Fidel Albiac, el único apoyo de Rociíto cuando las cosas se pusieron muy feas

«Con todo este terror, todo el que estaba a mi lado desaparece. Todos menos Fidel. Se dan cuenta que con Fidel no pueden. Querían dejarme sola y aislarme. Le quisieron relacionar con la trata de blancas. Creían que cogería la maleta y se marcharía. No lo hizo», ha asegurado Rociíto muy orgullosa por el hecho de que de Fidel Albiac se quedara a su lado siempre. Incluso cuando las cosas se estaban poniendo feas.

Tanto ella como Rociíto vivieron una época de terror durante esos meses. Hay que recordar que tanto su exmarido como su abogado lanzaron la revista ‘Dígame’, una cabecera en el que se proferían todo tipo de insultos hacia personajes populares, incluso a la propia Rocío Carrasco. A través de esta publicación, buscaba hacer más daño a la madre de sus hijos.