Pablo Motos está disfrutando del verano tras la temporada más atípica de ‘El Hormiguero’. El presentador ha compartido una imagen que se ha convertido en viral

Hace unas semanas que Pablo Motos puso fin a la temporada más atípica de ‘El Hormiguero’ tras la pandemia a causa del coronavirus. Ahora, el popular presentador está disfrutando de unos merecidos días de vacaciones alejado de la televisión. Pablo Motos está compartiendo algunas imágenes de lo que está haciendo durante sus días de descanso (y no tan descanso) y la última se ha convertido en viral. ¿El motivo? Los abdominales del presentador que antes no habíamos visto.

Pablo Motos ha compartido una imagen presumiendo de abdominales

El conductor del programa de entretenimiento de Antena 3 está aprovechando el verano para practicar algunos de los deportes acuáticos. Él siempre se ha mostrado muy activo a la hora de practicar ejercicio físico y no tiene miedo a enfrentarse a nuevas experiencias. Prueba de ello es que ha desvelado que está realizando wakeboard, una actividad naútica en la que el deportista es tirado por una cuerda atada a una lancha a motor. Se podría decir que es una especie de esquí acuático y lo cierto es que a Motos no se le da nada mal.

Tal y como hemos podido ver en algunas de las publicaciones que está compartiendo a través de su cuenta de Instagram, Pablo Motos aguanta mucho tiempo encima de la tabla y disfruta de esta experiencia. El presentador ha posado junto a Jorge Blanco, su entrenador. Una imagen que ha hecho arder las redes sociales, ya que ambos posan encima de una pequeña embarcación y presumiendo de abdominales. «Poniendo a prueba con el wakeboard a mi entrenador de lucha @82spaniard 💪🏻 #wakeboard #jorgeblanco #deporte #vacaciones #verano», ha escrito en la mencionada publicación.

Esta imagen se ha convertido en viral y las reacciones a la misma no han tardado en salir. De hecho, la foto más hot de Pablo Motos ya acumula casi los cien mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios que hacen referencia a su cuerpo físico. «Estás chetadisimo Pablo💪», «Ni cuántos cuadros cuadritos tienes ese cuerpaso de verano 🤤», «Pablo estas muy fuerte se te ve bien regachero😎😎😎» o «Pablo estas mas fuerte que el vinagre!!💪🏼», son algunos de los comentarios que ha recibido Pablo Motos en dicha publicación donde todos han aplaudido el cuerpo del presentador.

El presentador está practicando wakeboard durante este verano

Su entrenador, Jorge Blanco, también ha compartido una publicación en su perfil de Instagram en el que además de la misma imagen ha hecho público una batería de vídeos en los que Pablo Motos nos deleita practicando wakeboard. «La primera vez haciendo wake boarding…Muchas gracias a mi instructor @pablomotos por no parar de reírse cuando no me podía levantar 😂😂… Lo bueno que mañana entrenamos y me encargaré de recordárselo 😂😂 Muchas gracias a mi otro y más serio instructor @jaimetorreswake , un crack!!🙏🏼», ha escrito en dicha publicación.

Pablo Motos está dedicando este verano para aprender a practicar este divertido deporte acuático. A principios del mes de julio, cuando se despidiera de ‘El Hormiguero’, se marchó de vacaciones y desde el primer día se ha puesto manos a la obra a realizar este deporte. Lo cierto es que ha ido compartiendo varias imágenes y vídeos y el resultado es sorprendente, porque no se le da nada mal al presentador mantenerse sobre la tabla.

Ha sido la temporada más complicada para Pablo Motos

Esta ha sido una temporada atípica para Pablo Motos. El pasado 11 de marzo, antes de que se decretara el Estado de Alarma, y por primera vez en 14 años, Pablo Motos presentó ‘El Hormiguero’ sin público en las gradas como consecuencia del coronavirus. «Estamos en directo y como veis hoy no hay público. Es todo como muy raro, ¿no? Me resulta bastante raro. Desde hace 14 años siempre ha habido público en esta grada y como es la primera vez que me enfrento a algo tan desconocido como el coronavirus me gustaría por un momento hablar del miedo», fueron las palabras de Pablo aquel día al iniciar el programa.

Días después y ya con el Estado de Alarma, también tuvo que reinventar su manera de hacer su programa, que tantas alegrías le ha dado. A pesar de que sí estuvieron en el plató Pablo Motos y las dos hormigas, Trancas y Barrancas, los invitados conectaban desde su casa para seguir divirtiendo y entreteniendo a los tele espectadores. Tal y como ha hecho con el paso de los años, el programa se va adaptando cada día a las nuevas necesidades que vayan surgiendo. Además, este formato especial también contó con algunos colaboradores conocidos del programa que narrarán cómo estaban viviendo el confinamiento en sus casas.