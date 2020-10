Soraya ha compartido con sus seguidores la despedida de la casa en la que ha vivido los últimos 14 años así como una imagen de su nueva vivienda.

Desde hace algunas semanas Soraya Arnelas venía anunciado el cambio que había decidido dar. La cantante había puesto a la venta la casa en la que había vivido los últimos 14 años, un dúplex de 180 metros cuadrados en Alcalá de Henares donde ha vivido todo tipo de situaciones. Desde rupturas hasta el crecimiento de su bebé, por lo que es una vivienda repleta de emociones. Allí ha creado una familia y le tiene un inmenso cariño, sin embargo, se despide de ella por necesitar tener un contacto con la naturaleza más directo. «Siento que he terminado un ciclo, que la vida son etapas y yo creo que estoy cerrando una. En esta casa es donde forjé mis sueños de tener familia, donde empecé a luchar por mi carrera profesional, y ahora siento que tengo que disfrutar más con mi familia en un entorno más amable», ha espetado la intérprete. Ya está inmersa en la mudanza, tal y como reflejan las imágenes que te ofrecemos a continuación, un proceso tedioso, pero que en el fondo estaba deseando hacer.

«Y parecía que nunca iba a llegar…Y ya está aquí el día…Nunca había hecho una mudanza.

Llevaba 14 años en esta casa , en Alcalá de Henares. He ido acumulando no sólo muebles, sino un millón de momentos en este ático. He terminado un ciclo muy importante , desde mis 24 años hasta hoy, imaginaos. Con 24 años recién salida de Ot, con un montón de sueños, dos separaciones de parejas anteriores, 5 mascotas que han pasado por esta casa, me convertí en madre aquí, un confinamiento. Jajajaja madre mía…TANTAS COSAS.

Y toca decir adiós, pero un adiós de verdad. Sé que esta casa se queda en manos de buena gente, de gente maravillosa a la que le hemos dejado una tonelada de buena energía para que la haga su hogar y no quiero llorar ,pero se me saltan las lagrimas solas. Dejar atrás un lugar donde has vivido durante 14 años es un cuarto de vida. Es muy duro.

Gracias a la empresa de mudanza que me han ayudado en este proceso, de cuidar, hacerse cargo de mis cosas más personales y llevarlas con tanta profesionalidad y cariño a mi nuevo hogar. Os los recomiendo muy encarecidamente. “Villa de Gracia” nos espera», ha escrito en un post de Instagram.

Muchos son los recuerdos que se quedan esta casa, no obstante, Soraya, su pareja y su pequeña tienen puestas muchas ilusiones en el nuevo hogar que les espera. Tanto es así que ya han compartido la primera imagen del domicilio al que acaban de mudarse y este cumple sin duda con las expectativas que tenía Soraya. Está situado en pleno campo y goza de unas increíbles vistas, por lo que cuenta con el primer requisito que Soraya tenía como imprescindible en su cabeza.

La joven de 38 años ha sido vista con la empresa que ha contratado en la que confía ciegamente para transportar sus cosas, aunque ha querido estar pendiente aún así para que todo saliese a pedir de boca. ¿Mostrará pronto Soraya la espectacular casa en la que ya vive junto a los suyos? Habrá que esperar un poco más para conocer su interior.