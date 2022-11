Soraya Arnelas está preparando su boda. Un enlace que tenía previsto para el 11 de septiembre de 2020, pero tuvo que posponerlo debido a la pandemia del coronavirus. Dos años después, desea retomar sus planes y reunir a sus seres más queridos en el marco de un gran día. A pesar de haber compartido la misma edición de ‘Operación Triunfo’ con Edurne, no tiene previsto invitarla. Te contamos el motivo.

«No va a estar Edurne en mi boda ni ningún compañero de ‘OT’ de mi edición», ha afirmado la cantante durante una entrevista en el programa ‘Fiesta’. Y es que se conocieron en 2005 durante la cuarta edición del ‘talent show’, la primera emitida en Telecinco, pero a día de hoy no guardan ningún tipo de relación. «Mis compañeros de OT no van a estar porque no tengo apenas contacto con ellos». La extremeña ha subrayado que solo estarán presentes aquellas personas que sí forman parte de su vida actualmente. «No quiero una boda de compromisos: el amigo de mi padre, el señor que trabaja con mi madre… Que los que estén realmente se emocionen de que dé el paso».

Soraya reconoce que invitará a Chenoa

La única persona del universo ‘OT’ que estará invitada a la boda de Soraya será Chenoa. «Sí que va a estar porque somos amigas y tenemos contacto diario». Ella también estuvo presente durante el «sí, quiero» de la mallorquina con Miguel Encinas celebrado en la Sierra de la Tramontana el pasado mes de junio. Después de una década unida al modelo sevillano Miguel Ángel Herrera, Soraya desea dar un paso más en su relación y vivir un día muy especial rodeada de familiares y amigos. «Quiero hacer una fiesta y compartirla con todos. El tiempo pasa y mis padres se hacen mayores. Ahora que no hay bajas quiero cuanto antes celebrar la vida», ha explicado.

Respecto a cómo se imagina su vestido de novia, lo tiene claro. «Me gustaría un punto de brillo, pero voy a vivir ese momento de la ceremonia como algo tradicional. Soy tradicional», señalaba haciendo alusión a que deja su perfil más moderno para los looks que utiliza sobre el escenario. La extremeña es madre de dos hijas, Manuela y Olivia, que seguro tendrán un papel destacado durante el «sí, quiero».