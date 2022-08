Soraya Arnelas ha querido aclarar una cuestión que cada vez con más frecuencia se le preguntaba en las redes sociales, cuando se afanaba en mostrar su rutina junto a sus dos hijas. Las fotografías de la cantante con sus princesas en las plataformas sociales han dejado al descubierto una dolencia que padece su hija pequeña, Olivia, de tan solo un año –a quien presentó en exclusiva en SEMANA-, y que no ha pasado desapercibido para sus seguidores. Especialmente en las últimas semanas, cuando el calor aprieta y los planes en la piscina ha dejado al descubierto que la pequeña ha nacido con una hernia por la que deberá ser operada próximamente, como así ha confirmado la propia Soraya Arnelas para tranquilizar a sus fans.

“Para los que me preguntáis qué le pasa a Olivia en el ombligo… nació con una hernia, como su abuelo Paco y como yo. De hecho, fue una de las razones por la que me adelantaron el parto una semana. Se me salió por completo y parecía que no tenía. Así es que el ginecólogo me dio la pauta de adelantar el parto”, comienza a explicar Soraya Arnelas, que ya ha tratado el problema de hernia de su hija pequeña con los profesionales médicos: “Lo que nos ha dicho la pediatra es que si el ombligo no cambia de color y si no duele no hay motivo de operación urgente. Nos mandó un cinturón especial para poder ayudar al ombligo a meterse, pero Olivia andaba muy molesta y el cinturón le hacía daño. No paraba de llorar”, detalla.

Soraya Arnelas también ha probado otros remedios alternativos para ver si el ombligo de su pequeña termina por ceder y se sitúa en su sitio correcto, pero tampoco funcionó: “Le intentamos poner la técnica de las abuelas de la moneda e el ombligo con una cinta, pero la cinta le hacía daño en la piel, así es que nada. Por lo que hemos decidido dejarla así, tendría que volver a su estado original con el tiempo, pero si no lo hace, a los tres años cuando pese 12 kilos aproximadamente la operarán”, anuncia la cantante, que emplaza para más adelante el paso por quirófano de su hija, al entender que será la mejor solución para evitarle molestias innecesarias.

La artista ya está experimentada en este tipo de situaciones médicas y no solo por su propio caso con la hernia, sino también por su hija Manuela, como así ha querido adelantar a sus fans: “Ya nos pasó con el frenillo de Manuela que justo a esa edad es cuando pueden ponerles la anestesia a los niños. Antes no es bueno porque la anestesia podría causar daños neuronales en bebés, es lo que me ha dicho el especialista. Sé de muchos niños que lo tienen, de adultos también. Y esa es la cosa, una hernia, sin más. Se la van controlando y de momento no queda otra que esperar, pero ya la veis, está feliz con su botoncito, como su yeyo Paco y su mami”, termina por tranquilizar Soraya Arnelas a sus fans para que dejen de preguntarle por esta peculiaridad de su hija, que tanto estaba preocupando a todos innecesariamente.