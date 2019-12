3 "Yo no quiero tener nada que ver con Alba"

El colaborador ha asegurado que no va a aceptar las disculpas de Alba Carrillo cuando salga de la casa. «Si tengo que coincidir con Alba, coincidiré porque es mi compañera, pero una persona que me ha llamado lo que me ha llamado, que se ha metido con mi familia, que ha jugado con mi trabajo, y que la que me ha metido en su concurso es ella, yo no quiero tener nada que ver con esa persona».