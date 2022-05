Sonsoles Ónega se cogió el puente de Mayo, por lo que no extrañó en absoluto que este lunes estuviera Marc Calderó en ‘Ya es mediodía’ presentando. El periodista es muy querido y la audiencia aplaude muchas de sus intervenciones, incluso los patinazos que hace con humor, prueba de ello, el ‘tierra, trágame’ que protagonizó y que te contamos en SEMANA. El comunicador ha vuelto a estar al frente una vez más, aunque por un buen motivo bien distinto y es que Sonsoles se ha contagiado de coronavirus, por lo que no puede acudir al programa. Se encuentra bien y no se teme en absoluto por su salud, lo que deja claro que solo se debe tener paciencia para verla de nuevo en los platós.

La periodista está de baja médica y hasta nueva orden no volverá a su puesto de trabajo, aunque ella de momento no ha querido dar explicaciones sobre cómo está en sus redes sociales. Si bien ya no se debe guardar cuarentena, lo cierto es que en Mediaset las medidas son rígidas y es esto lo que ha provocado que Sonsoles Ónega se ausente de los programas que presenta. «No se preocupen porque ella se encuentra fenomenal y no tiene ningún síntoma. Desde aquí Sonsoles te mandamos un besazo enorme de todo el equipo porque este programa sin ti no es lo mismo», ha dicho Marc Calderó.

La conductora de ‘Ya es mediodía’ ha delegado sus funciones en Marc, en el que confía plenamente, para así prevenir otros contagios en el equipo. El catalán consiguió cautivar a más de un 1.100.000 espectadores, lo que se traduce en un 13,4 % de share, cifra de la que se siente muy orgulloso. Es él, de hecho, el que suele sustituir a su jefa en muchas ocasiones, aunque si no suele ejercer de reportero en diferentes puntos del mapa.

Sonsoles Ónega había aprovechado estos días para disfrutar de unas vacaciones en familia, sin embargo, un contagio ha complicado todo. La comunicadora se reunió, de hecho, con su progenitora con motivo del Día de la Madre, fecha en la que aprovechó también para estar con sus hijos. «Todos los ratitos juntos dan felicidad», escribió.

(Noticia en elaboración)