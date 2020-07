Sofía Suescun y Kiko Jiménez se encontraron su casa desvalijada al volver de sus vacaciones en Ibiza, además de sus cuatro gatitos perdidos

Lo que parecían ser unas vacaciones idílicas terminaron convirtiéndose en la peor pesadilla de Sofía Suescun y Kiko Jimenez. La pareja se encontraba disfrutando del buen tiempo y la playa en Ibiza cuando unos ladrones entraron en la casa que comparten juntos en Madrid para robarles. La peor noticia llegó cuando los cuatro gatos que tenía la influencer, Galleta, Cuquita, Lupis y Quiquin, habían abandonado el domicilio y había desaparecido de la casa. Esto supuso un duro golpe para la colaboradora de televisión, ya que lo más importante para ella son sus mascotas y no lo material que los ladrones pudieran haberse llevado.

Los gatos de Sofía Suescun desaparecieron tras el robo

Desde que se conoció la noticia de la pérdida de los gatitos, las redes sociales se volcaron con Sofía para ayudarles a encontrar a sus cuatro felinos. Los internautas a través de Twitter e Instagram compartieron diferentes fotografías de Sofía con sus mascotas para intentar que la imagen de los pequeños llegaran a todo el público.

Estos son los gatitos que le han robado a Sofi. Por favor, dad RT para difundir lo máximo posible este tweet. Para Sofi sus gatos son vitales y si no los recupera estaría destrozada.@sofiasuescun, estamos todos contigo ❤️❤️ #SofiaTodosContigo pic.twitter.com/MBDAuv5qXY — Iván 💫🇺🇾🧜‍♀️🌞 (@ivan2001sanche5) July 9, 2020

La primera alegría llegó en torno a las ocho y media de la tarde cuando el colaborador de ‘Sálvame’, Sergi Ferre anunció que los primeros gatitos ya habían aparecido: «Dos gatitos de @sofiasuescun han aparecido! Supongo que los otros dos estarán escondidos en el piso alterados por el alboroto», escribió a través de las redes sociales para anunciar la buena noticia y la única alegría que podría calmar a la colaboradora de televisión tras el tormentoso momento de llegar a casa y encontrársela completamente desvalijada y sin sus gatos dentro. Desconocemos en qué momento se encontró el tercer gatito, pero podemos confirmar que los cuatro felinos ya se encuentran en casa completamente sanos y salvos.

Sofía Suescun desvelaba que los gatos ya estaban con ella

Así mismo lo anunciaba Sofía Suescun en torno a las 3 de la mañana. Sin poder pegar ojo y muy preocupada por sus animales, la influencer no descansó hasta que todos estuvieran en su poder. «Chicos, ha aparecido el cuarto gatito entre los escombros súper asustado, no tengo palabras para describir lo que está pasando. GRACIAS A TODOS POR LA PREOCUPACIÓN», ha escrito en su cuenta de Twitter para anunciar la feliz noticia. Y es que esto era lo único que podría alegrar a la colaboradora tras el robo de su casa.

Los mensajes de muestras de cariño no tardaron en llegar a pesar de las altas horas de la madrugada en las que Sofía anunciaba la feliz noticia. Sus seguidores, que se habían volcado durante toda la tarde con ella para buscar a sus felinos, quisieron mandarles mensajes de apoyo ante los momentos tan difíciles que vivió Sofía.

«Ánimo Sofi. Me alegro un montón que ya estéis todos juntos, y les hayáis encontrado. Fuerza guapa, aquí estamos para apoyarte», «Mucho animo mi niña, me alegro que haya aparecido el gatito, me imagino que es duro vivir una cosa así, pero no estás sola tienes a Kiko y a nosotros tus sofista que te queremos muchísimo, estamos siempre contigo, un abrazo» o «Me alegro !! Vivo ahí donde vosotros y ayer fue un día de mucho susto,me contaron cómo fue todo y nos quedamos … te escribo por aquí por si me lees y necesitaras algo, igualmente te dejé un par de MD por insta. Lo que necesitéis ya sabes!! Un saludo y cuidaos mucho!», fueron algunos de los mensajes que recibió Sofía Suescun.

A la pareja le entraron a robar cuando se encontraban en Ibiza

El propio Kiko contaba lo sucedido en ‘Sálvame’. «Han robado en casa y se han llevado su coche” decía, entre lágrimas. Mientras él hablaba en directo ante las cámaras, Sofía se encontraba sola y estaba sufriendo un ataque de ansiedad. “Tenemos un disgusto increíble, esto que no estoy”, señalaba. «Me da mucha impotencia. Me está pidiendo todo el rato que vaya a casa, pero estoy trabajando. Me sale fatal por ella, que está sola. Porque han dejado la casa destrozada. Sofía me está llamando y escribiendo todo el rato. Está sola con una vecina con la policía en casa. Está muy preocupada por sus gatitos. Tenía cuatro y uno no aparece».

Horas más tarde, Kiko Jiménez llegaba a la casa que comparte con Sofía Suescun y contaba todos los detalles del robo. No te pierdas el vídeo en el que el joven cuenta a ‘Europa Press’ cómo se encuentran tras el complicado momento que han vivido tras lo que parecía unas idílicas vacaciones en la isla pitiusa.