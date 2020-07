Sofía Suescun es una de las caras más conocidas de la televisión. La joven colabora con asiduidad en diferentes programas de Mediaset, lo que no solo la convierte en protagonistas de algunos aspectos de su vida, sino que además, es contratada también para comentar otros programas en los que no participa ella.

Pues bien, en medio de este éxito profesional, Sofía ha tenido un problema de salud que le ha obligado a acudir al dentista. Pero, ¿qué le ha pasado a la colaboradora de televisión e ‘influencer? Se trata de una retracción gingival en uno de los dientes. «Es muy frecuente este problema y es muy importante tratarlo», explicaba Sofía Suescun.

No ha dudado en enseñar qué le ha pasado mostrando su boca por dentro y señalando dónde estaba el problema: «Hay que tratarlo porque finalmente podría llegar a perder el diente. Lo que me ha hecho mi dentista es un injerto para rellenarlo y recuperar mi encía», decía advirtiendo.

Si no lo hubiera tratado, Sofía podría haber perdido el diente

Minutos antes de entrar en el dentista, Sofía Suescun desvelaba a sus seguidores que tenía mucho miedo, porque era la primera vez que se había algo así: Estoy cagada… no os asustéis, es que tengo que ir a arreglarme algo de la boca… Ya estamos aquí, uffff… de verdad, ayudadme a saber qué pensar cuando te van a meter una pedazo de inyección… No os asustéis, simplemente tengo aquí una retracción gingival que hay que… no quiero decir qué es, pero hay que arreglarlo. No tengo palabras…», decía antes de someterse a la intervención.

Poco después de la intervención, Sofía Suescun no ha explicado cómo se encuentra, pero a juzgar por los stories que ha compartido después, interpretamos que está divinamente. Y es que tras la cirugía, la colaboradora se iba a su centro de estética habitual para hacerse las uñas al más puro estilo Rosalía.

Sofía Suescun muestra constantemente cómo es su día a día a través de las redes sociales. En todos sus vídeos y en sus imágenes casi siempre está presente su novio, Kiko Jiménez. La pareja pasa mucho tiempo juntos, pero lo cierto es que la colaboradora de televisión cuenta con una amplia lista de compañeros de trabajo que se han convertido en amigos.

De hecho, al dentista le ha acompañado uno de ellos. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, Sofía no ha estado acompañada de su novio, sino de su amigo Sergi Ferre, reportero de ‘Sálvame’, programa al que la colaboradora de televisión ha acudido en varias ocasiones para hablar de ciertos temas que giran en torno a su vida.