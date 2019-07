5 Su familia no se moja

Si su amiga Amor no tiene problemas en ponerse de su lado, no así su padre, José Ortega Cano, que ha preferido no posicionarse en la ruptura. El torero aseguró a las cámaras de ‘Socialité’ que su hija «está bien» y que lo que ha pasado entre ella y Kiko «son cosas de la juventud«.