Asegura que Alejandro Albalá le ha destrozado

Sofía Suescun se ha mostrado muy dura con su exnovio, Alejandro Albalá. En la casa de ‘GH Dúo’ han llevado un juego de cal y arena, que tan solo ha llegado a su fin cuando él decidió no tener nada más con su ex y después de su segunda expulsión. Esto hace pensar a Sofía que su ex le ha destrozado, tanto como persona como personaje.