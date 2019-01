1 Sofía, derrumbada por las palabras de Albalá

La reina de los realities no daba crédito a las palabras del que fuera su pareja y no dudó en hacérselo saber. “No quiero nada en concreto, lo que quiero es lo mejor para ti y eso no soy yo”, explicaba Suescun.

Por su parte, Alejandro Albalá intentó hacer oídos sordos a las palabras de la de Pamplona y le aseguró que tiene ganas de conocer a otra persona. “Mi objetivo cuando salga fuera es no querer nada contigo, buscarme otra cosa y salir de aquí con ganas de conocer a otra persona que me pueda dar no sé, algo, pero tú no, no quiero ya, es estúpido”, arremetía Albalá.

Acto seguido, Sofía, que cada vez estaba más seria, le preguntó a Albalá si estaba contento con todo lo que le había dicho. “Pasando de ti, sí, duérmete”, zanjó de manera brusca Albalá.

Esta discusión llega semanas después de que Albalá le declarara su amor a Sofía Suescun delante de toda España y ella se sintiera culpable por rechazarle.