Sofía Suescun cumple su sueño de vestir de blanco ante Alejandro Albalá

Sofía Suescun no para de trabajar. Desde que se convirtió en la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’, la joven tiene una agenda de lo más apretada. Y es que ha vuelto a convertirse en una de las colaboradoras de los programas de ‘Gran Hermano VIP’, pero no solo eso. Sofía Suescun no para de aceptar proyectos profesionales, sobre todo de publicidad.

[Leer más: Sofía Suescun desvela cuántos kilos ha ganado tras ‘Supervivientes’]

El último, como imagen de la firma de ‘Luna Novias’, que le ha permitido cumplir uno de sus sueños: vestirse de blanco ante Alejandro Albalá. El próximo concursante de ‘Supervivientes’ ha querido acompañar a su pareja en este bonito evento de novias y ha estado muy pendiente de ella en todo momento.

Protagonizaron unas bonitas imágenes junto a Sofía Suescun. Parece que la pareja está viviendo uno de sus mejores momentos personales y así lo comentó ella: “Alejandro me ha dicho que estoy divina cuando me ha visto vestida de novia. Estamos de maravilla, como siempre, nada nuevo”, ha desvelado la joven ante los medios de comunicación.

[Leer más: Sofía Suescun y Alejandro Albalá llevan sus líos amorosos de vacaciones a Mikonos]

Lo que no tiene tan claro es cómo quiere su boda. Sofía Suescun está feliz junto a Alejandro Albalá, pero parece que todavía ve muy lejos el momento de pasar por el altar. En la entrevista, no ha dudado en hablar bien de su pareja: “No hay nada que no me guste de él”. Parece que están mejor que nunca…

Aunque ha sido un día muy intenso como imagen de esta firma de novias, Sofía Suescun ha contado con el apoyo incondicional de su pareja, que ha querido acompañarla en este día tan especial. Por ahora no tienen intenciones de pasar por el altar para darse el ‘sí, quiero’, pero después de superar varios baches en su relación, ahora están pasando un gran momento.