La colaboradora de televisión no ha podido esconder su indignación al conocer la condena de un acosador que de 115 años cumplirá tan solo cinco. Sofía Suescun sufrió el trato de este señor y ha decidido ahora romper su silencio para contar su drama.

Sofía Suescun es una de las caras conocidas de Mediaset desde que saltara a la fama por su participación en ‘Gran Hermano’. De ser una persona anónima, la joven consiguió con el paso de los años hacerse un hueco en la cadena. Después de concursar con éxito en varios ‘realities’, ahora la hija de Maite Galdeano cumple con su labor como colaboradora en varios programas y también con sus obligaciones como ‘influencer’.

Pero la carrera televisiva de Sofía Suescun no ha sido de color de rosas. Tras conocerse la condena de Daniel L.O., jefe de la agencia de modelos Dana Models, condenado a 115 años de prisión por la grabación constante de modelos desnudas, la mayoría de ellas menores de edad, sin su consentimiento, la colaboradora de televisión ha querido detallar el drama que ella sufrió hace un tiempo por culpa de la persona mencionada.

Es la primera vez que Sofía Suescun habla del drama sufrió ella misma por parte de Daniel. «Conmigo tuvo otro tipo de delitos mucho más graves que simplemente la grabación de las imágenes mientras nos cambiábamos. Ha conllevado un riesgo muy grande. Este señor desde un primer momento, ocurrió hace seis años, ha llevado un mecanismo de defensa basándose un trastorno sexual que padecía, además de autointernarse en un centro de evangelistas limpiando así sus pecados. Eso le ha servido para poder justificar todo lo que ha ido haciendo. Por eso estoy muy enfadada», empieza diciendo Sofía Suescun.

Sofía Suescun, muy enfadada por la condena de un acosador

«Creo que no se ha hecho la justicia que se tenía que hacer. Creo que este señor merecía una pena muchísimo muchísimo más grande, pero claro, teníamos ese riesgo. Todo lo que ha mostrado él en defensa, le podría haber llevado incluso a salir absuelto. Por lo menos, pisar la cárcel, la va a pisar. En ese sentido, estoy contenta. Que se ha hecho justicia sí, pero muy poca», explica muy enfadada la colaboradora de televisión.

Aunque se le ha condenado a 115 años de prisión, no cumplirá más de cinco años. «Efectivamente, en un primer momento, se le pedían 409 años de prisión, es lo que nos llama la atención que luego solo tenga que cumplir cinco años. Me llama también la atención que cuenten también sus pruebas de defensa, que al final se haga caso a esos informes médicos que ha expuesto…».

Sufrió este tipo de trato con tan solo 14 años

Sofía Suescun ha querido contar su experiencia: «Yo cuando entro en este mundo tengo 14 años, con esa ilusión de ser modelo. Este señor empieza a tener una relación conmigo que no cuadraba con la que tenía que tener, empezaba a grabarte… pero luego iba más allá, te grababa, entraba en la sala, te tocaba… Son testimonios muy heavys que se me remueve el estómago al recordarlo… Al fin y al cabo, con esto quiero que las niñas que lo han sufrido lo denuncien… Que no se avergüence, porque muchas de estas niñas se han echado para atrás. Porque luego salen de rositas. Y no padecen un trastorno, esto es una grosería».

Sofía quería ir más allá en su acusación, pero su abogada le recomendó que llegara a un acuerdo como el resto de víctimas: “Ella ha considerado que lo mejor era llegar a ese acuerdo para que sí o sí pisara la cárcel, pero no estoy del todo conforme… Encima se dice pobrecito, estaba enfermo”.