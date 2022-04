No estaba previsto que Sofía Cristo se centrara en Nagore Robles durante su última entrevista en el ‘Deluxe’. Sin embargo, la DJ nos deja grandes titulares sobre su expareja con quien rompió en 2013. Ha aclarado cómo se produjo la ruptura en uno de los momentos más complicado de su vida. También ha reconocido que hubo terceras personas.

«Era una relación que al principio fue muy bien. La idealizamos porque estábamos las dos en un momento de mucha fiesta y locura. Ella entró en un reality y cuando salió ya no encontró lo que esperaba. La relación fue muriendo por el consumo y el desamor. A mí cada vez me iba gustando menos cómo me iba tratando ella», se ha sincerado la hija de Bárbara Rey.

Sofía Cristo habla del fin de su romance

Sofía Cristo se ha pronunciado sobre el momento tan difícil de su vida en el que Nagore era su pareja. «A lo mejor cuando yo estaba en el centro, ella estaba hablando de mí. Igual ya estaba con otra persona rehaciendo su vida», ha afirmado dejando a los colaboradores boquiabiertos. «A ella siempre le ha gustado hablar de sus parejas en los platós. Menos de Sandra Barneda porque es una persona muy respetada. Yo no vengo a hablar aquí de ellas».

La DJ ha explicado que hubo terceras personas en el fin de su historia de amor. «Ella viene a visitarme al centro y estaba con otra persona. Engaña a los terapeutas. Por eso le prohibieron verme durante tanto tiempo», ha contado sobre el tiempo en el que se estaba rehabilitando de las drogas. Otro de los puntos clave que supuso la ruptura fue el siguiente: «A mí no me gustaba cómo me trataba. Es una persona con mucho temperamento y carácter». A pesar de todo, ha destacado que siempre albergó la «posibilidad de volver con ella».

«Hemos tenido una buena relación durante muchos años, pero al morir mi amiga Pipi, esto fue mi separación. Han pasado cosas entre nosotras. No lo voy a negar. Yo siempre he sido la que he intentado ser su amiga. No comparto su forma de ser, ni la nueva Nagore. No me apetece ser su amiga. Ella tampoco quiere ser mi amiga. Me tiene bloqueada en todo», ha añadido ante la insistencia de los colaboradores dejando claro que no quería centrar su entrevista en la vasca.

Asimismo ha asegurado que su madre siempre sintió mucha estima por Nagore, pero también tuvo ciertas dudas acerca de ella. Ha recalcado que Nagore fue una persona importante en su vida y por ello se va a quedar «con lo bueno que vivió». Actualmente, la relación es inexistente. «He contado demasiado, pero a mí me han venido a contar muchas cosas de ella. Algunas cosas serán verdad y otras mentira. Cuando tienes un amigo de verdad, de corazón, coges un teléfono y me llamas».

«Me da vergüenza ajena»

El nombre de Nagore Robles ha salido a relucir durante la entrevista a raíz de la ruptura de esta con Sandra Barneda. Le han preguntado a Sofía Cristo por un vídeo que recientemente había publicado la vasca sobre el tema. «A mí me da un poco de vergüenza ajena que llore en público por su ruptura. Lo siento», ha señalado. Cuando los distintos colaboradores le han dicho que ella ha actuado en alguna ocasión de forma similar, ha sido tajante: «Yo me arrepiento, no lo volvería a hacer. Me ha servido de aprendizaje. Este tipo de publicaciones me he dado cuenta que es exponerte demasiado y dar una legitimidad a la gente de las redes. Conlleva que un montón de gente opine sobre tu amor y sobre ti», ha explicado.

La hija de Bárbara Rey ha reiterado que no le interesa absolutamente nada «lo que le pase a Nagore Robles. No quiero hablar de ella. Me ponéis siempre vídeos de una persona que no está en mi vida. Ni siquiera es mi amiga», ha afirmado de forma rotunda en un principio. «Yo no reconozco a Nagore desde hace muchos años. No tenemos nada que ver con ella. No me interesa que mi entrevista se centre en ella. Su crecimiento personal no es como el mío. Su energía no vibra con la mía».

La DJ ha continuado reconociendo que estaba atravesando «uno de los mejores» momentos de su vida. También ha recordado la ‘Curva de la vida’ a la que se sometió en ‘Secret Story’ donde confesó que sufrió abusos sexuales. «Me ha acarreado unas consecuencias psicológicas que no os lo podéis imaginar. Hay momentos de tu vida que luego para sobrellevarlos a nivel público no es fácil». La entrevistada ha querido dejar claro que no desea saber nada de Nagore: «Ella tuvo un despertar con sus cosas y cortó conmigo. Yo la seguiré queriendo muchísimo, a pesar de que no la quiero en mi vida. Le deseo lo mejor».

