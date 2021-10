Diego Matamoros ha compartido en sus redes sociales varias reflexiones con las que asegura sentirse muy identificado. En especial, sobre el amor.

De un tiempo a esta parte Diego Matamoros suele reflexionar sobre la vida. En esta ocasión, el hijo de Kiko Matamoros ha hecho una introspección para gritar al mundo qué piensa del amor así como de su soltería, un estado que ha experimentado desde que rompió con Carla Barber. Ambos estaban muy enamorados, pero tras superar una crisis sentimental decidieron romper, una ruptura que desembocó en un mal rollo por el que incluso se dejaron de seguir en redes sociales. Meses después de aquello, el influencer ha explicado el motivo por el que es muy importante aprender a estar solo y no tener la necesidad de tener pareja.

«El otro día hablaba con unos amig@s de la importancia de saber estar “solo”. Sentirnos en paz cuando nos encontramos ante la soledad nos permite expandir nuestra mente y liberar nuestra magia y talentos humanos. La soledad nos permite crear y disfrutar con nosotros mismos. La soledad es el verdadero origen de la creatividad…De este modo, poco a poco, comenzamos a liberar nuestra creatividad. Yo estoy solo, soltero y muy feliz de esta etapa de conocimiento e introspección, pura creatividad. PD: lo he defendido amiga», escribió. Así Diego Matamoros explicó que estaba satisfecho y sin ansia por encontrar a alguien con el compartir su vida. El colaborador de televisión prefiere ser selectivo y embarcarse en una historia de amor cuando se sienta preparado.

Aunque esta reflexión no ha sido la única que ha compartido sobre el amor. Diego Matamoros ha querido hacer también hincapié en lo importante que es sorprender a tu pareja fuera de las redes sociales. Centrarse en el día a día y no vivir de cara a la galería, dos premisas que quiere seguir el día que vuelva a enamorarse. «Ni un estado, ni una foto en Instagram, ni mil stories son demostraciones de amor. El amor son acciones diarias, en la vida real, cara a cara. Sin duda, un detalle con una foto es una sorpresa muy linda, pero como dicen: el que mucho enseña, poco tiene», ha dicho. Si bien durante su relación con Carla Barber ambos mostraron mucho de su rutina, parece que Diego Matamoros no quiere seguir la misma estela en el futuro. No contribuirá tanto al postureo y se centrará más en lo que de verdad importa.

Aparte del amor, Diego Matamoros ha charlado con su círculo sobre la actitud ante la vida y es que considera que todo depende del prisma con el que mires tu día a día. «Ayer tuve una charla intensa sobre la actitud positiva en la vida cuando las cosas no están bien, cuando te atrapas en ti mismo y no eres capaz de asimilar lo que la vida te da y te encierras en “NOES”. Ser capaz de mantener una actitud positiva en cualquier momento, frente a cualquier dificultad no es tarea fácil. No se trata de pensar todo va a ir bien en determinados momentos, de darse golpecitos en la espalda y esperar que todo mejore por sí solo. Hay que trabajar la actitud, en cada momento del día, mientras se trabaja duro en todo lo demás», dice en uno de sus últimos posts. El joven ha cambiado su filosofía y todo apunta a que se encuentra en uno de sus mejores momentos.