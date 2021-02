Sonsoles Ónega se ha atrevido a contestar a las preguntas de ‘verdadero o falso’ que sus seguidores han querido saber sobre ella

Sonsoles Ónega se ha abierto en canal y ha querido mostrar su lado más cercano con todos sus seguidores atreviéndose a contestar a las preguntas del reto ‘verdadero o falso’ que estos mismos le han propuesto. La presentadora, que está al frente del programa ‘Ya es mediodía’, se ha ganado el cariño de lo telespectadores y ya acumula más de 100.000 seguidores en su perfil de Instagram. Sonsoles ha respondido sin tapujos a las cuestiones que le han hecho sus seguidores y nos ha revelado su truco para tener una piel perfecta y un cuerpo de 10.

Los secretos más personales de Sonsoles Ónega, al descubierto

Tal y como hemos dicho anteriormente, la presentadora nos ha revelado algunos de sus secretos más personales. Ha confesado que no realiza una dieta estricta pero sí intenta mantener unos hábitos de vida saludable: «Intento darle la vuelta a la despensa: no procesados, no azúcares refinados», ha desvelado junto a una simpática imagen en la que aparece haciendo el pino.

Pero, ¿cómo consigue tener una figura tan esculpida? Otro de sus seguidores le ha preguntado si practica yoga, una disciplina a la que cada vez se suman más famosos. Sonsoles lo ha desmentido y ha asegurado que solo «paseo perros y a veces… hago que corro«, ha explicado junto a una imagen en la que aparece mostrando su faceta más deportiva luciendo un chándal, zapatillas y paseando a su perrito.

La presentadora revela que ya no tiene complejos

Otro de los ejemplos que muestran el lado más cercano y simpático de la periodista es que cuando otro de sus seguidores le decía si «todavía tienes complejo de bajita«, a lo que ella ha respondido de manera tajante que esa afirmación es completamente falsa. «Rodeada de altísimos se ve la vida muy bien«, dice sobre una imagen en la que aparece ella junto al también presentador Joaquín Prat.

Además, una de las cosas que más caracterizan a Sonsoles es su melena corta rubia con aire desenfadado y juvenil que le resta años de encima. Una de sus seguidoras afirmaba: «Has intentado hacerte crecer el pelo pero no te convence y lo vuelves a cortar», a lo que ella ha revelado que esa afirmación también es falsa: «Mi peluquero me mata y, además, no tengo paciencia».

Los datos más relevantes sobre su próxima novela

La periodista también ha conseguido un gran éxito gracias a su faceta literaria, que comenzó su andadura en el año 2004 con la novela corta ‘Calle Habana, esquina Obispo‘. Aunque su mayor éxito fue en el año 2017 con su novela ‘Después del amor‘, ambientada en la España de la II República. El pasado año lanzó su última novela ‘Mil besos prohibidos‘ y ya está trabajando en la próxima. «¿A qué tu próxima novela tiene que ver con el mundo de los amantes?», le preguntaba uno de los internautas. A lo que ella ha respondido con un verdadero: «el amor es el lenguaje universal».