Los que quieren a Silvia Gambino se preguntan por qué la vida es tan injusta. Esta es la cuestión más repetida entre los seres queridos de la actriz, quienes aseguran que «no encuentran consuelo». SEMANA ha hablado con una de sus amigas más íntimas horas después de que la artista falleciera a los 57 años a causa de un cáncer: «Estaba malita, pero no se quejaba. Era alguien capaz de desmontarte cualquier drama que tuvieses y una mujer inmensamente generosa». Las redes sociales se convertían en un hervidero de mensajes de famosos y anónimos que lamentaban su pérdida, pero ¿cuándo podrán darle su último adiós? SEMANA ha podido saber que está previsto que se puedan despedir de ella en el Tanatorio del Parque de San Isidro (Madrid) este lunes 4 de abril, solo un día después de su muerte.

Así nos lo confirma Alberto Closas, exmarido de Silvia Gambino y quien, a su vez, era era el encargado de dar la fatídica noticia públicamente. «Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quito la sonrisa. Descansa en paz. Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón», ha escrito el que fuera su pareja. Él como otros muchos familiares y amigos de Silvia Gambino acudirán al velatorio de la reconocida actriz, pues quieren llorarla y recordarla entre anécdotas, esas que la acompañaron toda su vida.

Silvia Gambino dio ejemplo hasta el final de sus días, tal y como cuenta su círculo. Se aferró al humor, capacidad que le ayudó a hacer más llevadera su batalla contra el cáncer: «Solo tú podías sacarle la parte positiva a una sesión de quimio durante una pandemia y describirme un Madrid desierto. Le habías pedido al taxista que te diese una vuelta por la Gran Vía, por la Castellana, para ver ese desierto único que decías que nunca se repetiría». Un desierto que ahora está frío sin ella y es que aquellos que adoraban a Silvia están destrozados, ya que no se imaginan la vida sin su contagiosa risa.

La actriz de ‘Escenas de matrimonio’ ha acaparado todas las miradas al salir a la luz su fallecimiento. Si bien su última entrevista en televisión tuvo lugar a finales de 2019, lo cierto es que muy pocos sabían de su enfermedad. La había llevado con absoluta discreción, tanta que incluso no hablaba sobre ello en sus redes sociales, haciendo que su partida sea mucho más impactante para el público.

La despedida de la hermana de Silvia Gambino

Su hermana Zoraida no ha escondido su dolor horas después de la muerte de Silvia Gambino. «Mi hermana, mi guía, mi todo. Mi amor. Descansa en paz, siempre conmigo», ha escrito junto a una imagen de la que era «su persona favorita». Ahora solo se esfuerzan por digerir el bandazo que ha dado su vida en las últimas horas.

