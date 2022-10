Este viernes, 21 de octubre, Kiko Rivera era ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla después de sufrir un ictus. Una noticia que provocaba un gran sobresalto en el clan Pantoja. Al día siguiente, el sábado, el hijo de Isabel Pantoja hacía uso de sus redes sociales para comunicar que había pasado a planta y reconocía que llegó a pensar que no iba a salir de esta. En estas horas cruciales, sus más allegados se han mostrado a su lado. Entre ellos, Anabel Pantoja, cuyo padre, Bernardo Pantoja, también se encuentra ingresado en el mismo centro hospitalario. Por ello, la influencer ha querido dedicarle a ambos unas tiernas palabras.

Con una imagen en blanco y negro en la que aparece junto a Kiko Rivera y Bernardo Pantoja, Anabel Pantoja le ha mandado un mensaje de aliento a ambos en medio del delicado momento por el que atraviesan. «Dios aprieta pero no ahoga. Deseo repetir esta foto, y poder levantarme y saber que estáis en casa recuperados. Os quiero mucho. Siempre estaré aquí», escribe. Una clara declaración de intenciones que deja patente los últimos acercamientos que ha tenido la influencer con su primo tras numerosas idas y venidas.

Horas después de conocer que su primo había sufrido un ictus, Anabel Pantoja se mostraba visiblemente nerviosa e intentaba no contestar a los medios. «Todo va a salir bien y está en el mejor hospital, para mí, de España. Está con mi papi, están los dos juntos. Ahora mismo lo importante es que esté bien. Estamos todos enterados y él sabe que estamos con él… Estamos todos con él», llegó a expresar.

La conversación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Todos los ojos están puestos sobre el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla por si en cualquier momento aparece Isabel Pantoja para visitar a su hijo. Aunque ambos han mantenido una conversación telefónica, lo cierto es que la tonadillera tiene un motivo de peso por el que no ha ido aún a visitarle. «Los médicos le han aconsejado que no viva sobresaltos y que no se altere. Así que todo lo que pueda producir alteraciones en su estado de ánimo no es beneficioso, es todo lo contrario», ha asegurado Luis Rollán, amigo personal de la familia.

El colaborador, que sí ha podido visitar a su amigo, ha subrayado que necesita mucha tranquilidad en este momento y ver a su madre después de un año en el que han estado distanciados no sería lo más conveniente. Este sería el motivo principal por el que la artista no se ha acercado aún al hospital para ver a su hijo. No obstante, en las últimas horas, Irene Rosales era muy clara y reconocía que «seguramente» la tonadillera fuera en los próximos días a visitarle.