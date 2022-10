Desde que Emma García se pusiera delante de los focos al frente de ‘Fiesta’, ha querido mostrar públicamente su apoyo a la familia de Íñigo Onieva, especialmente a su madre. La presentadora lanzó un cariñoso mensaje dirigido a Carolina Molas durante el estreno de su nuevo programa en Telecinco. La respuesta de esta no se ha hecho esperar y ha conmovido por completo a la guipuzcoana.

“Me hizo llegar un audio tan bonito», ha revelado Emma García sobre la madre de Íñigo Onieva quien lleva en el foco de la noticia tras la ruptura del empresario con Tamara Falcó. También ha dejado claro que recibió con mucho agrado este significativo gesto. «Me pareció tan generosa que sea agradecida, las palabras que me envió». Sin embargo, no ha querido desvelar el contenido exacto del mensaje. Aunque sí ha recalcado que con una madre así su hijo tenía que parecerse a ella.

Íñigo Onieva comparece ante la prensa

La familia del empresario lleva dos semanas en el ojo del huracán desde que se anunciara el compromiso de la marquesa de Griñón. Una noticia que se vio empañada por la filtración de un vídeo de Íñigo Onieva besando a una chica durante un festival de música. Este domingo, 9 de octubre, el ex de Tamara Falcó ha querido hablar públicamente y lo primero que ha hecho ha sido agradecer el apoyo que le ha prestado su familia. «Estoy profundamente agradecido, siento mucho que tenga que estar pasando por esto y pagando las consecuencias de todo esto. Siento que este acoso que están sufriendo lo tengan que sufrir día sí y día también. No se lo merecen, queremos vivir».

Nuevamente, el empresario ha pedido disculpas a su expareja. «Es algo que me tiene totalmente destrozado, haberle fallado, haberla perdido. Toda esta repercusión mediática lo complica aún mas». Asimismo, ha dejado claro que está atravesando por un momento muy delicado a nivel personal. «No tengo ganas de nada. Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, con mis amigos íntimos, sin el apoyo de ellos y de mi equipo y socios, no hubiera podido manejar esta situación tan complicada. Lo único que quiero es que esto acabe». Además, ha señalado que no se trata de buscar «villanos o héroes» y terminaba su intervención con estas palabras: «Solo somos personas que cometemos errores. Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia».

Mientras que Tamara Falcó recalcó hace algunos días que no se plantea una segunda oportunidad con su expareja. «Es imposible que vuelva con Íñigo Onieva». También señaló que había supuesto un duro golpe afrontar la realidad. «Estoy un poco en estado de shock pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora. Si todas estas noticias hubieran salido estando casada o peor, con familia, habría sido terrible».