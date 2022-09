El matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón continúa en entredicho. Después de una década de amor, la pareja atraviesa su mayor crisis sentimental. A lo que se une las sonadas declaraciones realizadas por el torero, recogidas en la portada del último número de la revista SEMANA. “Es muy fuerte que hable así de su marido”, afirmó en referencia a unas recientes palabras de la diseñadora en las que confirmaba que no dormían juntos. En el ojo del huracán, el nuevo miembro de la familia en pronunciarse ha sido Mari Carmen Ortega Cano. La hermana del diestro ha sido muy clara y confirma que este fin de semana es decisivo.

«Mi hermano está ahora mismo en Madrid. Yo hablo con él por teléfono, está algo constipado y eso. Quiero ver si se pudiera calmar y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este fin de semana y a ver qué pasa», ha afirmado durante una conversación mantenida con el periodista Aurelio Manzano y emitida en el programa ‘Ya es verano’. También ha reconocido que esta crisis está haciendo mella en el ánimo del torero. «Evidentemente le está afectando. Es su pareja, tienen un niño en común y evidentemente le está afectando y mucho».

La hermana de Ortega Cano habla alto y claro

Mari Carmen Ortega Cano ha dado distintas claves de esta fuerte crisis sentimental, la primera, que las próximas horas son decisivas para el matrimonio. La segunda, que su hermano no quiere alargar en el tiempo este asunto. «Sabes cómo funciona todo esto y al final pues eso. Él no quiero que esto se vaya alargando más. Él no quiere, no quiere, no quiere. Yo creo que la única manera es estar callado porque es que yo no quiero que él sufra y lo pase tan mal, la verdad».

Una de las grandes preocupaciones de Ana María Aldón en este momento es su hijo pequeño, José María, el único en común junto a Ortega Cano. Su cuñada también se ha manifestado al respecto. «¿Por qué le va a quitar la custodia? Es que eso no entra en mi cabeza. Ella siendo buena madre, igual que él siendo buen padre, son custodias compartidas lo que hay hoy día de separaciones».

Mari Carmen ha explicado la actitud que ha adoptado su hermano durante las últimas semanas evitando pronunciarse ante la prensa. «Él no quiere decir nada porque las veces que ha dicho que esto se pare, todo es polémica. Si hablamos los demás sigue siendo polémica». El pasado mes de junio, el torero realizó una sonada llamada al programa ‘Ya son las ocho’ donde pedía que se dejase de hablar de él. Una solicitud que trasladaba a Ana María Aldón y a su hija, Gloria Camila Ortega. Unas declaraciones que lejos de traer más calma, tuvieron el efecto contrario.