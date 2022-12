Jessica Bueno está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida tras confirmar Jota Peleteiro su separación. La modelo está recibiendo muchos mensajes de apoyo y ella no se ha podido quedar callada. Ha utilizado las redes sociales no solo para agradecer todos esos mensajes de ánimo, también para desvelar cómo se encuentra en el que es el peor momento de su vida.

«No tengo palabras para agradecer tanto cariño que estoy recibiendo. Tantas mujeres abrazándome desde la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres abrazándome desde la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres impulsándome hacia delante. Me siento afortunada por cada uno de los mensajes que he recibido. Gracias de corazón», declara la modelo sobre lo que está sintiendo en estos momentos tan delicados para ella.

Así se siente Jessica Bueno en pleno proceso de separación

Porque no solo se siente apoyada por miles de seguidores que no la han dejado sola a través de las redes, también está recibiendo el cariño de su familia y de sus amigos, y sobre todo, el aliento de sus hijos. Está siendo una nueva etapa para Jessica Bueno y hay que ir poco a poco haciéndose a la nueva situación.

Unas horas antes de desvelar cómo se encuentra, Jessica Bueno compartía un mensaje en el que explicaba lo que había significado ser pareja de un futbolista. Y es que durante años ha acompañado a su marido allá donde ha ido. Hay que recordar que llevaban juntos casi 10 años, de los cuales siete han estado casados. Además, tienen dos hijos en común, Jota y Alejandro.

Se le rompe el corazón al recordar la vida que ha llevado por ser la mujer de un futbolista

«Lo ves todo. Los altibajos. Cuando hay momentos difíciles, intentas apoyarle. Ves el dolor, la decepción, la frustración. También la sientes. Le ves analizar cada segundo del partido. Escuchas las críticas y estás lista para defender. Es imposible que no te tomas las cosas de manera personal. Desde tu perspectiva ves las cosas desde otro lado, tus ojos están abiertos a lo que ocurre entre bambalinas. La inseguridad, el favoritismo, la falsedad, la presión, las opiniones, los celos. Lo ves todo», empieza diciendo Jessica junto a un texto que ha tomado prestado de otra cuenta de Instagram.